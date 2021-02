Consecintele pandemiei COVID-19: copiii si tinerii din Europa sunt nefericiti si ingrijorati de propriul viitor

Educatia nu e una corespunzatoare

"Aproape 1 din 10 copii care au fost consultati in scopul realizarii raportului a declarat ca se confrunta cu probleme de sanatate mintala sau simptome precum depresie ori anxietate. Fetele consultate au prezentat un risc mult mai ridicat decat baietii, in timp ce copiii mai mari au raportat probleme mai grave decat copiii mai mici ; O treime dintre copiii participanti s-au confruntat cu situatii de discriminare sau excluziune", arata raportul citat.Aceasta proportie ajunge la 50% in cazul copiilor cu dizabilitati, al copiilor migranti, al copiilor apartinand minoritatilor etnice sau al celor care se declara LGBTQ, semnaleaza documentul."Trei sferturi dintre copiii consultati se simt fericiti la scoala , insa 80% dintre adolescentii de 17 ani care au luat parte la sondaj cred ca educatia pe care o primesc nu ii pregateste pentru viitor intr-un mod corespunzator", se mai arata in studiu.Majoritatea copiilor consultati si-ar dori o schimbare in viata lor scolara: 62% dintre respondenti si-ar dori sa aiba mai putine teme, iar 57% dintre cei consultati si-ar dori sa aiba lectii mai interesante.Aproape o treime dintre respondenti ar dori sa poata influenta continutul curriculumului scolar, adaugand mai multe activitati sportive (33%), cursuri despre drepturile copilului (31%) si mai multe discipline artistice (31%). Cu toate acestea, aproape toti respondentii sunt familiarizati cu drepturile copilului, arata raportul citat.Pentru raportul "Our Europe. Our Rights. Our Future" realizat de catre ChildFund Alliance, Eurochild, Salvati Copiii, UNICEF si World Vision au fost consultati peste 10.000 de copii si tineri cu varste cuprinse intre 11 si 17 ani, provenind din Europa si din afara granitelor ei.