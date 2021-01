O copila de 10 ani din Italia a murit sufocata in urma unei provocari pe TikTok. Fata juca "jocul cu esarfa"

Fata juca jocul asfixierii

Antonella, in varsta de doar 10 ani, care participa la o ''blackout challenge'' pe TikTok, in baia din casa familiei sale, si-a legat o curea in jurul gatului cu scopul de ramane fara rasuflare cat mai mult timp, in timp ce se filma cu telefonul mobil.Sora ei in varsta de cinci ani a fost cea care i-a descoperit trupul inconstient, miercuri seara.Fata a fost transportata imediat de parinti la spitalul de pediatrie din Palermo, insa nu a supravietuit.''Jocul cu esarfa'', in care copiii isi blocheaza respiratia pana cand lesina pentru a experimenta senzatii tari, provoaca in fiecare an accidente, dintre care unele sunt fatale.Parintii au relatat cotidianului La Repubblica ca o alta sora a fetei, in varsta de noua ani, a fost cea care le-a explicat ce s-a intamplat. ''Antonella juca jocul asfixierii'', le-a spus ea.''N-am stiut nimic", a explicat tatal fetei pentru publicatia citata. ''Nu stiam ca ea participa la acel joc. Stiam ca Antonella intra pe TikTok pentru coregrafii, pentru a se uita la videoclipuri. Dar cum mi-as fi putut imagina aceasta atrocitate?'', a spus el.''Fiica mea, micuta mea Antonella care moare din cauza jocurilor extreme de pe TikTok: cum pot accepta?'', a adaugat Angelo Sicomero, care impreuna cu sotia sa a decis sa doneze organele fetei, astfel incat ''alti copii sa poata trai datorita ei''.Parchetul din Palermo a deschis o ancheta pentru ''incitare la sinucidere''. Telefonul mobil al fetei a fost confiscat de anchetatori, care urmeaza sa stabileasca daca Antonella era conectata cu alti participanti, daca a fost invitata de o alta persoana sa ia parte la provocare sau daca a realizat inregistrarea video pentru prieteni sau cunoscuti.Ca reactie la aceasta tragedie, platforma lansata in 2016, care declara ca are 100 de milioane de utilizatori in Europa, a emis un comunicat. ''Siguranta comunitatii TikTok este prioritatea noastra principala, suntem la dispozitia autoritatilor competente pentru a colabora la ancheta lor'', se arata in document.