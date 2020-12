Un copil si trei adulti, gasiti fara suflare intr-o casa din Olt. Cel mai probabil au fost intoxicati

Este vorba despre un copil in varsta de 13 ani, o femeie in varsta de 78 de ani, si de un cuplu, sot si sotie, ambii in varsta de 52 de ani, scrie gazetanoua.ro Copilul era luat in plasament de familia din Baldovinesti.Femeia in varsta de 52 de ani a fost gasita in cabina de dus, iar ceilalti au fost gasiti in paturi.Politistii au deschis o ancheta, iar trupurile neinsufletite au fost trimise la Serviciul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei."Politistii din cadrul Politie orasului Bals s-au deplasat la fata locului. Cadavrele nu prezentau urme vizibile de violenta. Trupurile neinsufletite au fost depuse la morga in vederea efectuarii necropsiei. In cauza a fost deschis un dosar penal si se efectueaza cercetari pentru a stabili imprejurarile in care s-a produs evenimentul", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Olt, Alexandra Dicu pentru presa locala.Citeste si: