Un criminal faimos din anii '90 vrea in libertate dupa 21 de ani de inchisoare. A omorat un afacerist cu patru focuri de arma

Respins pentru conduita neadecvata

Aurel Oltean a ucis cu sange rece, in aprilie 1999, un om de afaceri din Alba Iulia (Teofil Tir) a carui firma administra piata agroalimentara a orasului. Criminalul l-a omorat cu mai multe focuri de arma, langa locuinta sa. In momentul in care omul de afaceri a coborat din masina si se indrepta spre scara blocului, a fost impuscat de catre Oltean. Acesta a tras noua focuri de arma, din care patru l-au lovit si i-au provocat decesul pe loc. Barbatul a luat o sacosa in care se afla o suma importanta de bani si s-a facut nevazut. Criminalul a fost prins peste cateva zile, in 25 aprilie 1999, in apropierea lizierei unei paduri de langa Alba Iulia. In momentul retinerii, Oltean avea asupra sa un sac din plastic, in care se afla suma de 115.375.500 de lei (11.537 de RON) furata victimei. Criminalul intentiona sa ingroape banii in padure. Ulterior a fost gasita si arma crimei, un pistol marca TT, calibru 7,62 mm, cumparat din Rusia, via Republica Moldova.Detinutul a cerut in decembrie 2020 liberarea conditionata din inchisoare, principalul motiv fiind acela ca a depasit perioada minima prevazuta de lege pentru a putea beneficia de acest drept. Oltean avea 36 de ani la momentul savarsirii crimei, iar acum are 57 de ani. Acesta a fost condamnat la 28 de ani si 6 luni de inchisoare. Cererea de liberare conditionata i-a fost respinsa in ianuarie 2021. Detinutul poate formula o noua solicitare dupa 15 martie 2021. Oltean a mai incercat de trei ori sa scape de inchisoare, dar tot fara succes.Instanta a constatat ca Aurel Oltean a executat pana la data discutarii in comisia de liberare conditionata 8.441 zile, iar, pentru a deveni propozabil in vederea liberarii conditionate, trebuia sa execute fractia de 3/4, respectiv 7.807 zile, astfel ca este indeplinita cerinta referitoare la durata executata din pedeapsa inchisorii. A executat, pana la data discutarii in comisia de liberare conditionata 7.815 zile inchisoare, 516 zile arest preventiv si zile castig pentru conditii necorespunzatoare de detentie si 109 zile considerate ca urmare a muncii prestate.Comisia i-a respins cererea de liberare conditionata avand in vedere natura si gravitatea faptei comise (omor deosebit de grav), restul mare ramas de executat, dar si conduita neadecvata si eforturile reduse pentru reintegrare."Raportat la circumstantele personale ale detinutului, instanta nu are convingerea ca persoana condamnata s-a indreptat. Instanta si-a format convingerea pe baza documentelor depuse la dosar, toate aceste inscrisuri atestand situatia condamnatului, dar si prin ascultarea condamnatului prezent la solutionarea cererii.Posibilitatea liberarii conditionate a fost introdusa de legiuitor in ideea motivarii si responsabilizarii persoanelor private de libertate, astfel ca indeplinirea de catre detinuti a numeroase conditii pe perioada detinerii creeaza acestora un program progresiv de asumare a responsabilitatilor, ce ii determina sa constientizeze faptul ca acumularea de rezultate pozitive poate convinge instanta de judecata sa ii puna in libertate", a precizat instanta in decizia definitiva de respingere a cererii de liberare.