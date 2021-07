Zonele in care s-a simtit cel mai tare cutremurul care a zguduit Romania. Seismul a avut magnitudinea 4,3

Seismul a avut loc la o adancime de 135 de kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: 62 km est de Brasov, 74 km nord-est de Ploiesti, 118 km sud de Bacau, 127 km nord de Bucuresti De la inceputul acestei luni, in Romania s-au produs cinci cutremure cu magnitudini cuprinse intre 2,2 si 4,1.Cel mai important cutremur din acest an a avut o magnitudine de 4,7 si a fost resimtit si la Bucuresti. Seismul s-a produs in data de 26 mai.