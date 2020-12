Un fost pilot de aviatie din Buzau s-a aruncat de la etajul 10. Barbatul era coplesit de datorii dupa ce si-a girat mai multi prieteni

Vecinii spun ca fiicele acestuia ii preluasera datoriile, insa omul nu a putut trece peste necazul pe care l-a pricinuit celor dragi. Luni dimineata, ar fi sunat-o pe una dintre fete sa-i spuna ca ii pare rau pentru situatia creata. A mers la fereastra apartamentului in care isi are sediul asociatia de proprietari pe care o administra si s-a aruncat in gol, scrie Adevarul Dupa ce s-a aruncat de la etajul 10, barbatul a ajuns cu ambulanta la Spitalul Judetean de Urgenta cu fracturi multiple. Din cauza leziunilor grave, a intrat in stop cardio- respirator, iar medicii de la Spitalul Judetean de Urgenta nu l-au putut salva si au declarat decesul.Cazul este anchetat acum de criminalisti, care urmeaza sa stabileasca toate imprejurarile in care barbatul de 65 de ani si-a pus capat zilelor.Citeste si: