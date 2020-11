Un fost politist din Constanta nu poate justifica o avere de 141.000 de euro

Potrivit unui comunicat al ANI, inspectorii de integritate au constatat existenta unei diferente nejustificate in cuantum de 562.220 lei (141.831 euro) intre averea dobandita si veniturile realizate de catre Ioan Mocanu, fost functionar public cu statut special (ofiter de politie) in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta.In acest caz, Agentia Nationala de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curtii de Apel Constanta, in vederea inceperii actiunii de control cu privire la modificarile patrimoniale intervenite si veniturile realizate in perioada exercitarii functiei publice de catre Ioan Mocanu.De asemenea, ANI a constatat ca un politist din Capitala s-a aflat in stare de incompatibilitate.Astfel, Cristinel Serban, agent de politie in cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti , Sectorul 2 Politie, Sectia 9 Politie, a exercitat simultan, in perioadele 1 noiembrie 2016 - 1 aprilie 2018, respectiv 4 iunie 2018 - 14 ianuarie 2019, calitatea de functionar public cu statut special si pe cea de angajat cu contract individual de munca in cadrul a doua societati comerciale, aflate in legatura directa sau indirecta cu atributiile din fisa postului.