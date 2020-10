Un jandarm coronasceptic a murit dupa ce s-a infectat. Ultimul mesaj postat: "Protejati-va cat puteti"

El a ajuns la Urgente in seara de 23 octombrie, iar din spital a postat pe pagina sa de Facebook mesajul: "Protejati-va cat puteti"."A primit tratament conform protocolului si resurselor disponibile pe sectie. Evolutia insa a fost una nefavorabila, pacientul avand afectare pulmonara masiva, confirmata de examinarea CT", spune Andreea Stefan, purtatorul de cuvant al Prefecturii Sibiu pentru oradesibiu.ro., citat de Adevarul.Ionut Campean, in varsta de 43 de ani, era capitan in cadrul Jandarmeriei Sibiu si nu credea in coronavirus. Insa, la cinci zile dupa ce s-a infectat cu SARS-CoV-2 a pierdut lupta cu virusul.Cu trei zile inainte sa moara, barbatul posta pe pagina sa de socializare cat de grea este lupta cu aceasta boala. "Protejati-va cat puteti. Eu lupt de 5 zile si n-am castigat nimic inca in lupta cu boala!"Inainte sa se infecteze, barbatul posta pe retelele sociale mesaje in care sustinea ca oamenii iau bani ca sa spuna ca au coronavirus sau "Pentru cei cu creieru' la ei, viata merge inainte... pentru restu' masca".