Un jandarm in timpul liber a prins un sofer beat, care a lovit o masina in care se afla un copil. Soferul avea permisul suspendat si a incercat sa fuga

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Jandarmi Judetean, locotonent colonelul Razvan Puiu Ivan a observat, joi seara, in parcarea unui supermarket situat pe strada Eliberarii, un autoturism care mergea nefiresc cu spatele, lovind puternic o alta masina parcata, iar fara sa coboare sa vada ce s-a intamplat, soferul a pornit si intentiona sa paraseasca parcarea. In masina parcata se aflau o femeie si un copil de doi ani."Ghinionul lui a fost un ofiter de jandarmerie aflat in timpul liber care a intervenit imediat pentru oprirea acestuia. Jandarmul a deschis portiera masinii si a sesizat ca este ceva in neregula cu soferul in cauza, intrucat acesta emana o puternica halena alcoolica si se exprima foarte greu, acuzand omul legii ca "din cauza lui va ajunge la puscarie, pentru ca mai are o condamnare si nici nu are carnet de conducere".Dupa ce a asigurat masina si scos cheile din contact, ofiterul a anuntat autoritatile competente despre producerea acestui eveniment, moment in care soferul in cauza a incercat sa fuga, fiind prins imediat de omul legii", se arata in comunicatul IJJ Constanta.Sursa citata mentioneaza ca politistii rutieri sositi acolo au confirmat ca soferul respectiv se afla sub influenta bauturilor alcoolice, avand o concentratie de 0,93 mg/l alcool pur in aerul expirat. De asemenea, el avea si permisul de conducere suspendat, tot pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice.