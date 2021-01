Cazul primarului bagat in fata la vaccinare, sanctionat drastic. Ce amenda a incasat medicul de familie care l-a programat fara niciun drept

S-a laudat ca s-a vaccinat pe pagina de Facebook

A sters poza de pe Facebook

Doctorului, care a fost amendat cu suma de 5.000 de lei, i se imputa "nerespectarea programarii categoriei populationale aferente etapei 1 de vaccinare impotriva COVID-19", contraventia in cazul sau fiind aplicata de Directia de Sanatate Publica din Calarasi."Conform informatiilor puse la dispozitie de Centrul de vaccinare SJU Calarasi, din platforma online de vaccinare, reiese ca in data de 12.01.2021 ora 12.00, d-nul Niculae Eremia figura cu programare in vederea vaccinarii, programare realizata online de CMI Dr P. P. La data si ora stabilite conform programarii, centrul de vaccinare a efectuat vaccinarea persoanei programate. Medicul care a efectuat programarea online, Dr. P. P., afirma ca programarea s-a efectuat dintr-o eroare de intelegere a inscrierii persoanelor pe platforma de vaccinare si a perioadelor de inscriere", transmite Ministerul Sanatatii."Desi medicul de familie admite ca a primit de la DSP Calarasi instructiuni cu privire la modalitatea de inscriere, categoriile populationale admise pentru fiecare etapa, se constata ca acesta nu a respectat prevederile Strategiei Nationale de Vaccinare impotriva Covid-19", arata o informare a DSP Calarasi.In urma cu doua zile, Niculae Eremia, primarul comunei Alexandru Odobesti, a postat pe pagina sa de Facebook momentul in care a fost imunizat cu prima doza de vaccin anti COVID-19. Asta cu toate ca edilii nu se regaseau in prima categorie de vaccinare.Contactat de Ziare.com, edilul a povestit cum a ajuns sa se vaccineze anti COVID-19."Am fost cu cadrele medicale la vaccinare, am intrebat daca exista posibilitatea sa fac si eu vaccinul. Mi s-a explicat ca nu se poate, dar daca ramane vreo doza disponibila dupa ce programatii sunt vaccinati, imi face si mie vaccinul. Pur si simplu am vrut sa dau un exemplu, nimic altceva. Nu am incercat sa iau altcuiva vaccinul", a explicat Niculae Eremia."Medicul de familie m-a inregistrat in platforma, la cabinet mi-a explicat ca nu am voie sa il fac in prima faza pentru ca nu intru in prima etapa. Singurul lucru care mi s-a spus este ca daca raman doze, mi se poate administra si mie vaccinul", a completat edilul.Acesta a adaugat ca daca stia ca situatia va provoca atat scandal, nu s-ar fi vaccinat."Reticenta e foarte mare in randul cetatenilor, avem si un grad foarte mare de infectare in comuna, am vrut sa dau un exemplu", a conchis primarul.