Un medic roman s-a infectat cu Covid-19 dupa a doua doza de vaccin. Cum isi explica imbolnavirea

Medicul a precizat ca nu are simptome specifice infectiei Covid-19, ci mai mult unei viroze.El spune ca se poate ca vaccinul sa nu fi avut efect de 95% pentru ca are un nivel mediu de anticorpi dupa efectuarea testului sau poate fi vorba despre o noua tulpina de virus la care vaccinul nu a reactionat, noteaza tion.ro "Chiar daca in cazul meu nu si-ar face efectul, indemnul meu este ca lumea sa se vaccineze. Suntem diferiti si vaccinul este o cale sigura, care ofera protectie", a transmis medicul radiolog.Vaccinul produs de compania americana Pfizer in colaborare cu cea germana BioNTech are o eficacitate de 95%. Vaccinul Pfizer-BioNTech foloseste noua tehnologie a ARN-ului mesager, care transmite celulelor umane informatia genetica pentru a produce proteina Spike, ce va declansa raspunsul imun care produce anticorpi.