Un medic, trimis in judecata pentru 185 de infractiuni de luare de mita, a fost condamnat cu suspendare

Potrivit datelor postate pe portalul instantelor de judecata, Tribunalul Prahova l-a condamnat pe medicul Lucian Jianu la trei ani de inchisoare cu suspendare pe durata unui termen de incercare de patru ani pentru luare de mita in forma continuata si l-a achitat pentru savarsirea infractiunii unice de spalarea banilor, fapta din perioada 2009 - 2015.De asemenea, instanta de fond a dispus confiscarea de la inculpat a banilor primiti cu titlu de mita in cuantum de 73.614,255 lei si l-a obligat pe aceasta la 10.000 lei cheltuieli judiciare catre stat.Decizia nu este definitiva.Lucian Jianu, medic primar din cadrul Cabinetului Teritorial de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca Sinaia, a fost trimis in judecata in mai 2017 de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova pentru 185 de de infractiuni de luare de mita si trei infractiuni de spalare de bani."Procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova a intocmit rechizitoriul si a dispus trimiterea in judecata a inculpatului J.L., medic primar, specialitatea expertiza medicala a capacitatii de munca in cadrul Cabinetului Teritorial de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca Sinaia, cercetat in stare de arest la domiciliu, sub aspectul savarsirii a 185 de infractiuni de luare de mita si a trei infractiuni de spalare de bani", se arata intr-un comunicat al DGA transmis la acel moment.Sursa citata mentiona ca, din cercetarile efectuate de ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (DGA) - Serviciul Judetean Anticoruptie Prahova, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova, a rezultat faptul ca medicul expert al asigurarilor sociale, cu atributii in evaluare/reevaluarea capacitatii de munca a persoanelor in vederea incadrarii sau mentinerii in grad de invaliditate, ar fi primit de la 39 de persoane, in 185 de randuri, suma totala de 73.614,255 lei, cu scopul de a-si indeplini atributiile de serviciu, respectiv pentru a-i incadra sau mentine pe acestia in grad de invaliditate.Totodata, spuneau anchetatorii, in perioada 2009 - 2015, acesta ar fi achizitionat sau construit, direct sau prin persoane interpuse, cinci imobile."In acest sens, in perioada 2006 - 2017, medicul ar fi dobandit, in afara veniturilor salariale, suma de 6.542.904 lei (din care 4.715.186 lei reprezinta obiectul material al infractiunilor de spalare de bani, provenienta acestor bani fiind tot din comiterea de fapte de luare de mita, asa cum rezulta din ansamblul probator administrat in cauza)", se mentiona in comunicat.Medicul Lucian Jianu a fost prins in flagrant delict dupa ce a luat mita de la beneficiari ai dreptului de pensie de invaliditate.