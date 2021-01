Inca un roman a fost depistat cu noua tulpina britanica de COVID-19. Barbatul este din Suceava

Tulpina britanica va deveni dominanta in Germania

Este vorba de un barbat de 39 de ani, anunta Ministerul Sanatatii."Cand a devenit simptomatic se afla in carantina la domiciliu. A fost testat pozitiv in data de 9 ianuarie 2021 in CPU Radauti, dupa care a fost internat in Spitalul Orasenesc Siret si din 11 ianuarie in Spitalul Judetean Suceava unde a ramas internat pana in data de 22 ianuarie 2021. In data de 24 ianuarie 2021, pacientul se reinterneaza in spitalul judetean, la sectia de Boli Infectioase unde se afla si in prezent in investigatii si tratament", anunta sursa citata.DSP Suceava a realizat ancheta epidemiologica in urma careia au rezultat 4 contacti directi care se afla in carantina, sub supraveghere.Secventierea probelor s-a facut la Institutul Cantacuzino.Alti trei romani Si alte state europene se confrunta cu tulpina britanica de coronavirus. Germania a anuntat ca tulpina cu provenienta din Marea Britanie va deveni in scurt timp dominanta . Cel putin asa sustine seful de cabinet al cancelarului Angela Merkel , Helge Braun."Ne confruntam deja cu aceasta varianta in mai multe spitale. Asta inseamna ca a sosit in tara noastra si, la un moment dat - asa cum s-a intamplat in alte tari - va prelua controlul si va cauza probleme", a spus Braun. "Sunt foarte sigur de acest lucru".