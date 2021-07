Clotilde Armand prezintă tarifele convenite cu noua firmă de colectare a gunoiului de pe raza Sectorului 1

„Chiar dacă ne aflăm într-o stare de alertă cauzată de şantajul operatorului delegat de salubrizare şi achiziţia a fost făcută în regim de urgenţă, preţul total per tonă este mai mic decât cel prestat de Romprest ”, a adăugat edilul.„Pentru corecta informare a cetăţenilor din Sectorul 1 şi pentru combaterea ştirilor false care circulă în anumite publicaţii:Vineri, 23.07.2021, Administraţia Domeniului Public Sector 1 a achiziţionat servicii de colectare, transport şi tratare/eliminare/depozitare a 100 de tone de gunoaie în aria Sectorului 1, în valoare totală de 62.900 de lei. Serviciile includ atât deşeurile necontrolate cât şi coşurile de gunoi stradale.Chiar dacă ne aflăm într-o stare de alertă cauzată de şantajul operatorului delegat de salubrizare şi achiziţia a fost făcută în regim de urgenţă, preţul total per tonă este mai mic decât cel prestat de Romprest, conform facturilor publicate.Preţul pentru colectare, transport şi tratare/eliminare/depozitare deşeuri necontrolate:- 629 de lei/tonă fără TVA prin firma Brai-Cata SRL;- 883 de lei/tonă fără TVA prin firma Romprest.Pentru coşurile de gunoi stradale Romprest facturează la metru pătrat (!). În factură, preluarea gunoiului din coşuri stradale se numeşte „întreţinere curăţenie” pentru a împiedica comparaţia cu alte UAT şi alte firme. Preţul pentru colectare, transport şi tratare/eliminare/depozitare deşeuri din coşuri stradale:- 629 de lei/tonă fără TVA prin firma Brai-Cata SRL;- 4796 de lei/tonă fără TVA prin firma Romprest, de peste 7,5 ori mai mult decât Brai-Cata.Ataşat aveţi factura Romprest pentru salubrizarea stradală în perioada 16-31 martie 2021, pe care o puteţi vedea integral la adresa de mai jos:https://bit.ly/RomprestMartie2021PS: V-am mai spus şi cu alte ocazii: matematica învinge mereu.PPS: Săptămâna viitoare pregătim demersurile juridice pentru recuperarea prejudiciului de 50 de milioane de Euro de la Romprest în urma deciziei emise de Ministerul Finanţelor”, a scris Clotilde Armand , duminică pe Facebook Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă a luat vineri hotărârea de a declara stare de alertă, din 24 iulie, ora 00.00, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti pe o durată de maxim 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri. Astfel, doar pe perioada stării de alert va fi făcută contractarea prin intermediul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1, de servicii de colectare, transport şi sortare a gunoiului menajer şi stradal în regim de maximă urgenţă de la operatori autorizaţi.De asemenea, autorităţile publice locale ale Sectorului 1 vor asigura posibilitatea continuării contractului de salubrizare de către Romprest, iar poliţia locală, alături de Poliţia Română, vor face controale privind depozitarea ilegală a deşeurilor. În plus, Primăria Sectorului 1 trebuie să elaboreze o strategie pe termen mediu pentru prevenirea apariţiei tipului de risc generat de eşecul serviciului public de salubrizare.