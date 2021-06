Un nou proiect de spital inclus in PNRR. Anuntul ministrului Ioana Mihaila

"Protocolul este, de fapt, baza sanatoasa a unei colaborari intre MS si autoritatile locale. Orice proiect de infrastructura majora are sanse de a fi finantat si de a financiar la termen si functional asa cum ne dorim daca exista colaborare intre toti actorii implicati, autoritatile locale si MS, dar vorbim si de Facultatea de Medicina si Farmacie si de corpul medical.Toti acesti factori trebuie sa se aseze la masa si sa faca design-ul serviciilor, astfel incat unitatea sanitara care este construita sa raspunda nevoilor care sunt apreciate, in principal, de MS prin strategie, masterplan, dar si in functie de personalul existent in acea zona, dar si posibilitatile locale de spatiu, transport etc, pentru a fi infrastructura functionala", a declarat ministrul Ioana Mihaila.In context, ea a reiterat ideea ca Guvernul a ales sa nu finanteze spitalele regionale prin PNRR pentru ca durata de realizare este destul de lunga si exista riscul sa nu fie finalizate, conform criteriilor impuse de UE, pana in august 2026.In ce priveste proiectul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie, Mihaila a precizat ca Primaria Brasov a trimis spre MS un studiu de prefezabilitate."Decizia finala va fi dupa ce vom avea studiul de fezabilitate, proiectul tehnic si vom vedea alocarea bugetara. (...) In PNRR mai exista alocare financiara pentru asistenta medicala prespitaliceasca. Aici vorbim la nivel national de dotare pentru 3.000 de cabinete de medici de familie, de operationalizarea a 200 de centre comunitare integrate, dar si de dotarea si renovarea a 30 de institutii de ambulatoriu. (...) Dupa aprobarea PNRR, vom incepe sa aprobam criteriile pe baza carora prioritizam investitiile, urmand ca, in momentul in care vor fi finalizate documentatiile tehnice, sa trecem prin HG fiecare investitie", a precizat Ministrul Sanatatii.Conform primarului municipiului Brasov, Allen Coliban , reprezentant al uneia dintre cele trei parti semnatare ale protocolului, acesta are doua dimensiuni - "una formala, pentru ca, prin studiul de fezabilitate a fost ceruta o delimitare clara a atributiilor" si, pe de alta parte "una colaborarii, care transcede sfera institutiilor publice", ceea ce inseamna ca "vor continua consultarile cu medici, personalul medical si asociatiile care au promovat ideea acestui proiect".In ce priveste cel de-al treilea semnatar, Consiliul Judetean Brasov, presedintele acestuia, Adrian Vestea, a precizat ca institutia "va sprijini din punct de vedere financiar, dar si din punct de vedere al echipamentelor care deja sunt existente in spitalele brasovene din subordine, finantate atat din bugetul propriu cat si din fonduri proprii"."Din punctul meu de vedere, este un proiect cu o maturitate foarte buna, exista studiul de fezabilitate, terenul cu aceasta destinatie, utilitatile sunt aduse, exista ordin de ministru prin care au fost arondate trei judete. Convingerea mea este ca acest spital regional are prioritate. cu exceptia celor de la Cluj, Iasi si Craiova, BV are prioritate tocmai datorita faptului ca deserveste trei judete, o populatie insemnata numeric, si are un puternic centru universitar medical", a subliniat presedintele CJ Brasov.