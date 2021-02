Un nou vaccin impotriva coronavirusului va aparea pe piata. El va fi tintit pe noile tulpini virulente

Vaccinul, eficient si pentru viitoare mutatii

Cate milioane de doze vor fi produse

Scopul este de a dezvolta "un vaccin candidat care sa raspunda la variantele care apar" in timpul pandemiei, potrivit unui comunicat.Noul vaccin va viza variantele care au aparut deja si cele care ar putea aparea mai tarziu, potrivit celor doua grupuri farmaceutice. Cercetarile vor incepe imediat cu speranta ca vor fi finalizate in 2022, cu conditia sa obtina unda verde din partea autoritatilor sanitare.Acordul prevede ca GlaxoSmithKline va plati 150 de milioane de euro start-up-ului german, ceea ce va permite britanicilor sa detina drepturile asupra noului vaccin in toate tarile, cu exceptia Germaniei, Austriei si Elvetiei."Credem ca urmatoarea generatie de vaccin va fi cruciala in lupta impotriva COVID-19", a declarat Emma Walmsley, directoare generala a GSK.GSK a mentionat in comunicat ca va ajuta, intr-o prima faza, anul acesta la producerea unui prim vaccin deja dezvoltat de CureVac, care se afla in prezent in faza 3 a studiilor clinice.GlaxoSmithKline s-a angajat sa produca pana la 100 de milioane de doze, in timp ce propriul vaccin dezvoltat impreuna cu Sanofi sufera intarzieri si nu va fi gata pana la sfarsitul anului 2021, din cauza unor rezultate mai putin bune decat se astepta.