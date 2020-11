Un sofer a intrat cu TIR-ul intr-o casa, pe care a distrus-o. Un copil de 16 ani a fost prins sub daramaturi

"Tanara a fost scoasa de sub daramaturi de parintii sai, pana la ajungerea fortelor de interventie. Aceasta a primit ingrijiri medicale la locul evenimentului de la paramedici, dupa care a fost transportata la Centrul de Primiri Urgente Targu Neamt. Soferul autotrenului a fost scos de pompieri cu ajutorul echipamentelor pentru descarcerare, constient. Acesta a fost preluat de un echipaj de la Ambulanta si transportat la spital . Conducatorul autoturismului a fost scos de catre participantii la trafic pana la sosirea fortelor de interventie si a fost preluat de un echipaj de la Ambulanta si transportat la spital", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt.Politistii rutieri efectueaza cercetari si au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala.Citeste si: O persoana decedata si doua ranite grav in urma unor accidente rutiere produse in Vrancea si Arges