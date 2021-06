Sofer baut in stare de inconstienta la volan, in centrul Pitestiului. A provocat un accident si a devenit agresiv cu politistii

Politia a fost sesizata de trecatori ca in masina s-ar afla un barbat inconsient. Pana la sosirea echipajului la locul indicat, autoturismul in cauza si-a continuat deplasarea si, cu tot efortul politistilor si oamenilor de la fata locului de a-l opri, acesta a patruns intr-un sens giratoriu, unde a intrat in coliziune cu un autobuz. In urma impactului, autoturismul a fost proiectat pe spatiul verde. Pentru a nu pune in pericol siguranta celorlalti participanti la trafic , oamenii legii au fost nevoiti sa sparga geamul autoturismului. Politistii au observat ca barbatul prezenta semne vitale, iar la scurt timp a inceput sa devina semiconstient. Conducatorul auto, un barbat de 40 de ani , a fost preluat de un echipaj medical, constient. Dupa acordarea primelor ingrijiri medicale, a fost testat cu aparatul etilotest, acesta indicand o valoare mai mare decat limita de 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat.In timpul procedurilor specifice ulterioare, barbatul a refuzat recoltarea de probe biologice, in vederea stabilirii alcoolemiei, a devenit agresiv, fiind imobilizat de politisti si condus la sediul politiei.