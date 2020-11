Un pacient cu COVID-19 sustine ca a stat doua zile in spital fara sa fie consultat de nimeni. Conducerea spitalului neaga acuzatiile

Barbatul a fost adus cu ambulanta la spital pentru ca se simtea rau, era obosit si parea racit. A fost internat si dus la izolator unde, potrivit fiicei lui, nu a fost vazut de niciun medic timp de doua zile, scrie Stirile TVR."Doua nopti nu l-a vizitat absolut nimeni, nici macar o asistenta, un medic, nimic. Ne-a tot sunat ca nu trece nimeni pe la el, am putut doar sa ii ducem o sacosa cu mancare si apa, pentru ca nici apa nu le dadea", a declarat fiica pacientului pentru sursa citata.Intr-un final, familia barbatului a decis ca e mai bine sa il ia acasa, insa, pe fisa de externare din spital aparea ca ar fi fost consultat de 4-5 medici si ca ar fi primit si tratament."Nu a primit nimic, absolut nimic in afara de masca de oxigen", mai sustine fiica pacientului."Nu exista pacient nevazut. Intr-adevar, suntem supraaglomerati. De aceea si spitalul se comaseaza iar si mai cream 40 de paturi. Timpul de asteptare e lung intr-adevar, dar am avut momente in care intr-o ora au venit si 16 ambulante. Si am reusit sa intubam pacienti la UPU. La un moment dat erau 3 medici care se ocupau de 70 de bolnavi", a declarat Bogdan Nica, manager, Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti pentru sursa citata.Reprezentantii spitalului sustin ca acuzatiile facute de pacient si de familia acestuia sunt nefondate.Citeste si: Zeci de bolnavi de COVID-19 asteapta la Galati cu zilele intr-o zona tampon sa fie transferati in spital