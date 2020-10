Un pacient infectat cu Covid-19 de la Spitalul "Matei-Bals" s-a sinucis. Barbatul de 51 de ani s-a aruncat de la etajul 2

Un barbat in varsta de 51 de ani, internat cu coronavirus la Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals" (INBIMB), s-a aruncat pe fereastra dintr-un salon aflat la etajul 2 al institutiei.Evenimentul tragic s-a petrecut in jurul orei 13,30 iar medicii au trecut imediat la asistarea pacientului, in vederea asigurarii functiilor vitale."Conducerea INBIMB anunta aparitia unui incident regretabil, tradus prin defenestrarea unui pacient, in varsta de 51 ani, internat cu COVID - 19, dintr-un salon aflat intr-una din cladirile Institutului, de la etajul 2 al acesteia. S-a trecut imediat la asistarea pacientului, in vederea asigurarii functiilor vitale, cu suport maximal, dupa care a fost transferat la Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti . Colectivul de la INBIMB este devastat emotional in acest moment si atrage atentia asupra sindroamelor de depresie asociate COVID 19. Au fost anuntate autoritatile si evenimentul a fost inregistrat pe site-ul ANMCS", arata institutia intr-un comunicat