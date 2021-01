Gestul emotionant al unui politist chemat sa intervina in cazul unei femei prinse ca a furat mancare

Potrivit observatornews.ro , Matt Lima a fost solicitat sa intervina la magazinul alimentar Stop & Shop, pe 20 decembrie, dupa ce doua femei au fost prinse ca nu au scanat toate produsele din cos.Sursa citata mai arata ca suspectele erau insotite si de doi copii, iar vederea micutelor l-a emotionat pe omul legii. "Am doua fetite de aceeasi varsta, asa ca situatia m-a emotionat foarte tare".Lima le-a luat deoparte pe cele doua femei, astfel incat sa poata vorbi despre ce s-a intamplat fara sa auda si copiii. Angajatii magazinului le-au tinut pe cele doua fetite ocupate."Femeia cu care am vorbit mi-a explicat ca cealalta persoana care o insotea are multe probleme financiare si a fost nevoita sa recurga la furt pentru a avea ce pune pe masa pentru fetita ei", a declarat politistul.Cand a verificat bonul, omul legii a observat ca intr-adevar produsele pe care nu le scanasera erau alimente."A foste evident ca aceasta familie avea nevoie sa se hraneasca", a explicat Lima pentru un post de televiziune local.