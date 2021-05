Cum a refuzat un politist o spaga de 12.000 de euro. Banii au fost oferiti de un barbat suspectat ca a furat 100.000 de euro dintr-o locuinta

Agentul principal Horatiu Dragan este politist la Brigada Autostrazi de aproape cinci ani. Duminica, era pe tronsonul de autostrada din judetul Alba. Urmau sa primeasca si sa refuze o mita de 12.000 de euro. "Ni s-a dat prin statie in consemn un autoturism , in care ar fi o persoana care a furat 100.000 de euro din Arad. Eu cu colegul eram pe tronsonul din judetul Alba, alti doi colegi pe tronsonul din Deva. Ei au identificat masina, au oprit-o, i-au intrebat pe sofer si pasager daca are bani", a spus ca nu.Cei doi au fost dusi la sectie, unde am mers si noi. Acolo, la perchezitia corporala asupra pasagerului s-au gasit foarte multi bani", povesteste politistul, pentru orademedias.ro Potrivit sursei citate, inainte de control, celor patru politisti li se oferise mita de 12.000 de euro. " Inainte de controlul corporal, pasagerul a incercat sa ne ofere bani . In masina, unul din colegii din Hunedoara a reusit sa il inregistreze pe acesta in timp ce spunea ca ne da 12.000 de euro ca sa nu spunem ca l-am prins. Am anuntat sefii si am urmat pasii in astfel de situatii", a mai spus politistul. Horatiu spune ca nici el si niciunul dintre colegii sai nu si-au pus problema sa accepte propunerea soferului."Este exclus asa ceva. Sa fii politist inseamna demnitate si onoare, facem meseria aceasta si aparam legea. Cum sa accepti mita? Am colegi care au denuntat oferirea a 200 de lei, a 500 de lei. Vrem sa ne facem meseria corect", a marturisit acesta.Barbatul (Flutar Marius) era suspect intr-un dosar de furt de 100.000 de euro dintr-o locuinta din Arad si a fost retinut de procurori, apoi arestat preventiv la Tribunalul Alba.