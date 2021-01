Un postas care obisnuia sa sustraga bani din alocatii, condamnat la inchisoare cu suspendare pentru delapidare

Faptele au avut loc in luna martie - aprilie 2018, cand, pentru ca nu a gasit la domiciliu persoana careia trebuia sa ii dea banii, T. Ioan "a luat rezolutia infractionala de a-si insusi sume de bani aflate in gestiunea sa".Astfel, la datele de 14 si 30 martie, respectiv 11 aprilie 2018, postasul si-a insusit, in mod repetat , suma totala de 250 de lei, aflata in gestiunea sa, prin contrafacerea semnaturii beneficiarului alocatiei si suplimentului de alocatie. A atestat, astfel, nereal faptul ca a achitat catre beneficiar sumele de bani din mandatele postale de plata asistenta social, folosind actele false.Dupa ce a fost descoperit, postasul a fost cercetat penal si trimis in judecata pentru delapidare, fals material in inscrisuri oficiale in forma continuata, fals intelectual in forma continuata, uz de fals in forma continuata. "Instanta retine ca inculpatul s-a prezentat la organele de cercetare penala de cate ori i s-a solicitat, apoi s-a prezentat in fata instantei. Inculpatul a manifestat o atitudine sincera , regretand si recunoscand savarsirea faptelor si imprejurarile in care acestea s-au produs, contribuind astfel in mod nemijlocit la solutionarea justa si cu celeritate a cauzei si la aflarea adevarului", se mentioneaza in hotararea Judecatoriei Aiud. Chiar daca suma sustrasa a fost minima, a recunoscut faptele, iar persoana care trebuia sa primeasca banii nu s-a constituit parte civila, instanta l-a condamnat pe inculpat la patru pedepse.Prin contopire a rezultat condamnarea finala de 1 an si 10 luni de inchisoare, cu suspendare sub supraveghere, pe o perioada de 2 ani. A fost obligat ca pe parcursul termenului de supraveghere sa presteze o munca neremunerata in folosul comunitatii timp de 60 de zile. Hotararea Judecatoriei Aiud a ramas definitiva.