Preot mort la 43 de ani, dupa infectarea cu coronavirus: "Ati lasat un mare gol in sufletele multor oameni"

In urma cu mai bine de trei saptamani, preotul a fost diagnosticat pozitiv la virusul SARS - CoV-2. El a fost internat in spital si parea sa raspunda la tratament, dar dintr-o data starea lui de sanatate i s-a inrautatit brusc, scrie Adevarul Pe data de 22 noiembrie, reprezentantii administratiei locale transmiteau sperante pe pagina de socializare a primariei si indemnau intreaga comunitate sa se roage pentru insanatosirea preotului: "Va transmitem cu bucurie faptul ca preotul Mitu Vasile Daniel, se simte din ce in ce mai bine. Ii dorim sanatate si un post binecuvantat! In aceste vremuri de grea incercare pentru toata lumea, sa plecam genunchii rostind o rugaciune catre Dumnezeu.."Insa, in data de 1 decembrie a facut un stop cardio-respirator, caruia nu i-a mai supravietuit.Preotul Vasile Daniel Mitu oficia slujbe de mai bine de un deceniu si jumatate la Parohia Daesti I din Protoieria Calimanesti - Valcea. El a lasat in urma doua copile orfane si o intreaga comunitate indoliata."Mult prea devreme! Intr-o zi mare ati ales sa va luati adio de la noi! Drum lin spre ceruri parinte! Ati lasat un mare gol in sufletele multor oameni! Mi-ai fost duhovnic, povatuitor, dar cel mai important, mi-ai fost prieten! Dumnezeu sa te primeasca in Imparatia Lui!", a postat pe pagina sa de Facebook primarul localitatii Daesti - Valcea, George Popolan.