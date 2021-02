Un preot, urmarit national pentru ca fuge de condamnare, se plange pe YouTube de pedeapsa primita. Slujitorul Bisericii cu Luna a dat un tun de aproape doua milioane de euro - VIDEO

Pop: Cat mai valoreaza viata unui om?

Filmarea a fost publicata pe YouTube pe 16 februarie, la cinci zile dupa ce Pop a fost condamnat definitiv la Curtea de Apel Oradea. El este acuzat ca, impreuna cu asociatul sau la firma Varadia Bussines, Kallos Lorand, achizitiona carne de la macelarii din Ungaria in numele unor firme fantoma, iar apoi le revindea catre firma proprie, scrie ebihoreanul.ro Dupa pronuntarea verdictului final in caz, pe 11 februarie 2020, Kallos Lorand s-a predat si a fost incarcerat, insa Pop nu a fost gasit la domiciliul sau.In filmul intitulat "Cat mai valoreaza viata unui om?", Pop isi arata nemultumirea fata de modul in care s-a desfasurat ancheta in cazul sau si verdictul dat de judecatori."Noua ani e cam mult, atata vreme cat un criminal a primit 6 ani", a decretat Ovidiu Pop, facand apel la "putin ajutor" pentru a-si gasi dreptatea "in alte parti" decat instantele romanesti."Daca trebuie sa merg pe jos, asa cum au facut-o strabunii mei, cautand dreptatea in alte parti, voi merge si eu pe jos, la Haga, la Strasbourg, la Paris, unde va fi nevoie. Dar trebuie sa ma ascultati si pe mine! Istoria pe care ati prezentat-o nu este istoria mea. Povestea pe care ati prezentat-o nu este povestea mea!", a incheiat fostul preot.