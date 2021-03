Cum ii baga in "p***a ma-tii" pe elevi de clasa a IV-a un profesor din Alba Iulia. A fost trimis in judecata dupa ce a agresat patru copii

Faptele au avut loc in toamna anului 2018. Dosarul a fost inregistrat luni, 8 martie 2020, la Judecatoria Alba Iulia. Oarga Viorel are 62 de ani si mai este jduecat intr-un alt dosar pentru corupere sexuala a minorilo, victimele acestuia fiind foste eleve ale sale. In rechizitoriul intocmit de Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia se sustine ca in timpul orelor de educatie fizica desfasurate in cursul semestrului I al anului scolar 2018/2019, in calitate de profesor de sport, inculpatul le-a adresat elevilor din clasa a IV-a cuvinte jignitoare, spunandu-le ca sunt prosti, idioti, tampiti, dobitoci, grasi, incompetenti, incapabili si expresii licentioase precum "in pxxda ma-tii".De asemenea, in data de 12 octombrie 2018, in timpul unei ore de educatie fizica, barbatul a agresat fizic patru elevi din aceeasi clasa a IV-a. In primul dosar trimis in judecata sunt cinci victime . "In perioada ianuarie-martie 2018, in calitate de profesor de sport la o scoala gimnaziala din mun. Alba Iulia, in timpul orelor de educatie fizica, inculpatul a efectuat acte de natura sexuala (imbratisari si mangaieri, inclusiv in zonele intime) impotriva mai multor eleve minore din doua clase, care nu au implinit varsta de 13 ani.In perioada ianuarie-martie 2018, in calitate de profesor de sport la o scoala gimnaziala din mun. Alba Iulia, in timpul orelor de educatie fizica inculpatul a utilizat expresii jignitoare de genul << idioti, incapabili, handicapati, grasani, prosti, mocofani, tampiti, vaca, curva, curcan gras bun de pus in cuptor >> fata de elevii din doua clase", se precizeaza in rechizitoriul Parchetului, prin care a fost trimis in judecata, in dosarul inregistrat in luna martie 2019. Cauza se afla, in continuare, pe rolul Judecatoriei Alba Iulia in faza de audieri de martori.Profesorul a fost acuzat de parintii elevelor ca le-ar fi atins pe fete in mod indecent si ar fi purtat cu acestea discutii cu tenta sexuala. Mai mult, acesta a realizat si un film cu una dintre fete, explicandu-i ca ar urma sa faca un material educativ. Conducerea scolii a decis atunci sanctionarea profesorului cu scaderea salariului cu 15% pe o perioada de sase luni. De asemenea, s-a impus ca profesorul sa fie supravegheat la ore de catre colegi ai acestuia. Profesorul a respins acuzatiile. In 2012, acesta a fost condamnat la 4 luni de inchisoare cu suspendare tot pentru "purtare abuziva", dupa ce a agresat patru elevi.