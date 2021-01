Un roman a gasit la groapa de gunoi din Aiud o sticla plina cu bijuterii aur. Ce a patit barbatul care a impartit cu larghete comoara

Amenintari cu moartea

Vestea gasirii aurului s-a raspandit repede in comunitate, astfel incat o cunostinta a acestuia a decis sa il jefuiasca. Totul s-a incheiat cu o infractiune de talharie si cu agresorul (Balog Romeo) condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare, sub supraveghere.Procurorii au stabilit ca in decembrie 2016, o familie a cumparat o locuinta situata in municipiul Aiud. Incepand cu luna februarie 2017, cumparatorii au efectuat la imobil lucrari de demolare si reparatii, molozul rezultat fiind transportat pe drumul de acces catre statia de sortare a deseurilor menajere si depozitat pe un teren viran unde se afla o cladire dezafectata. In zona respectiva si alte persoane au depozitat astfel de deseuri.In jurul datei de 20 martie 2017, un barbat a mers sa caute fier vechi ocazie cu care, sapand printre bucatile provenite din demolarea de cladiri, a gasit o sticla din plastic de 0,5 litri plina cu bijuterii din material galben, care s-a dovedit a fi aur. In sticla erau, potrivit unor estimari ulterioare, peste 50 de bijuterii, inele, ghiuluri, lantisoare si pandantive.A doua zi si in zilele urmatoare, barbatul norocos a dat o parte din obiecte drept cadou mai multor persoane, rude cu el dar si cu viitorul sau agresor. Astfel, o femeie a primit un inel si o verigheta, o alta - o verigheta, iar o a treia persoana s-a ales cu o verigheta si un pandantiv. Concubina barbatului care a gasit sticla cu aur a retinut si purtat doua inele. In 24 martie 2017, femeia a predat la un centru de amanet doua lanturi din aur pentru care a primit suma de 783 lei."Devenind cunoscut faptul ca barbatul a gasit mai multe bijuterii, inculpatul a aflat de acest aspect, luand hotararea sa si le insuseasca mizand pe faptul ca persoana vatamata are o constitutie mica si firava, e o fire fricoasa si usor de intimidat si consuma frecvent bauturi alcoolice. Astfel, in luna martie 2017, in jurul datei de 25.03.2017, inculpatul a plecat cu autoturismul in cautarea persoanei care a gasit aurul", se afirma in rechizitoriul procurorilor.Pentru a descoperi locul unde se afla, Balog Romeo a folosit pretextul nereal ca il cauta pe aceasta pentru a merge sa-l ajute la lucru, desi niciodata nu s-au purtat astfel de discutii si, cu atat mai mult, persoana vatamata nu a prestat nici un fel de activitati pentru inculpat.S-a deplasat la domiciliul persoanei vatamate, unde concubina acesteia i-a spus ca este la magazinul situat la aproximativ 250 metri de locuinta. Romeo a intors autoturismul si s-a deplasat la magazinul respectiv unde a purtat discutii in contradictoriu cu cel care a gasit bijuteriile, pentru a-i da lui aurul gasit. L-a amenintat-o cu moartea si acte de violenta si l-a urcat fortat in autoturismul cu care a venit.Pe drumul spre domiciliu, Balog Romeo i-a adresat din nou persoanei vatamate amenintari cu acte de violenta si cu moartea spunandu-i "ca-l taie felii si bucatele", astfel incat acesta a fost convins sa ii dea tot aurul gasit pe care-l avea la domiciliu, aproximativ 46-47 bucati inele, ce fusesera insirate anterior pe o ata de concubina sa.Barbatul a mers ulterior la politie si a depus plangere. Cu ocazia perchezitiei efectuate la imobilele agresorului, nu au fost identificate bunurile sustrase de acesta de la persoana vatamata, fiind predate doar cinci inele barbatesti tip ghiul. In instanta, barbatul a spus ca a primit doar un numar de cinci inele, dar probele administrate au aratat ca numarul acestora era mult mai mare."Instanta retine ca, intr-adevar, cantitatea de aur gasita de persoana vatamata, respectiv cantitatea care a ajuns in posesia inculpatului nu a fost determinata in mod cert. Cu toate acestea, pentru retinerea comiterii unui furt, respectiv a unei talharii, cum este cazul de fata, nu este necesara stabilirea in detaliu si in afara oricarui dubiu a bunurilor sustrase.(...) Avand in vedere rezultatul perchezitiei domiciliare si declaratiile concordante date de persoana vatamata in cursul urmaririi penale, coroborate cu declaratiile martorilor, rezulta dincolo de orice indoiala ca intre persoana vatamata si inculpat a avut loc o predare a unor bijuterii, dintre cele gasite de aceasta din urma", se sustine in hotararea Judecatoriei Aiud pr care Blog Romeo a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare, sub supraveghere, pe un termen de 3 ani.De asemenea, condamnatului i s-a interzis dreptul de a comunica cu victima, respectiv de a se apropia de aceasta la o distanta mai mica de 200 de metri de aceasta pe o perioada de 4 ani.