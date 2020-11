FOTO Un sarpe de peste un metru si jumatate, gasit in scara unui bloc din Timisoara. E originar din America de Nord

"Un echipaj de Jandarmerie a fost solicitat sa intervina, joi seara, pentru a indeparta din scara unui bloc un sarpe cu o lungime de peste un metru si jumatate, care in mod evident nu era autohton. Interventia a durat sase minute, doar pentru ca primele patru au fost necesare documentarii pe internet pentru a afla daca reptila este veninoasa sau nu. Pe baza semnalmentelor, jandarmii au stabilit ca este din specia Pantherophi, originara din America de Nord si nu este veninos", arata Jandarmeria Timisoara, vineri, pe pagina de facebook.Daca proprietarul nu va revendica reptila in perioada urmatoare, acest sarpe va ajunge sa fie admirat de catre vizitatorii gradinii zoologice.Citeste si: Un sarpe a fost gasit intr-un magazin alimentar din Constanta Citeste si: Sarpe cu doua capete, descoperit in Florida, dupa ce a fost capturat de o pisica