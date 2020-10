FOTO/ VIDEO Constanta: Un sat a fost acoperit de un strat de grindina care a atins un metru grosime

Trei adulti si doi copii au fost evacuati dupa ce au ramas blocati in casa. Alte trei masini au fost mutate la o distanta de zeci de metri, iar mai multe cladiri au fost afectate.Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), in urma cu scurt timp, satul Palazu Mic, din comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta a fost acoperit de un strat consistent de grindina.Viitura a afectat o locuinta in care se aflau 5 persoane (3 adulti si 2 copii). Stratul de grindina acumulat s-a revarsat in gospodarie si a blocat accesul in casa. Toate persoanele care se aflau in interior au fost evacuate si sunt in siguranta, fara probleme medicale. Din cauza viiturii produse, trei masini au fost mutate la o distanta de zeci de metri, iar mai multe cladiri au fost afectate.In unele zone, stratul de grindina a atins un metru grosime, iar pompierii au actionat pentru crearea unui culoar necesar pentru scurgerea apei acumulate.Ca urmare a precipitatiilor inregistrate, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis o avertizare hidrologica Cod galben care vizeaza posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri cu posibile depasiri ale cotelor de atentie pe raurile mici din judetele Tulcea si Constanta.VIDEO ISU ConstantaFOTO ISU ConstantaFOTO ISU Constanta