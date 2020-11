Dezastru certificat statistic de Uniunea Europeana: 24,2% dintre locuitorii Romaniei traiesc cu toaleta in fundul curtii

In 2019, aproximativ 2% din populatia Uniunii Europene traia in locuinte care nu aveau o toaleta in interior, in scadere cu 1,7 puncte procentuale comparativ cu 3,7% in anul 2010.Statele membre care stau cel mai prost la acest capitol sunt: Romania, unde 24,2% din locuitori nu aveau o toaleta in interiorul locuintei, Bulgaria (13,7%), Lituania (10%), Letonia (8,7%), Estonia (4,7%) si Ungaria (3,1%).Romania a inregistrat insa progrese semnificative, tinand cont ca in anul 2010 ponderea locuintelor fara o toaleta in interior era de 40,9%.In contrast, ponderea locuintelor fara o toaleta in interior este mai mica de 1% in 19 state membre UE, in frunte cu Suedia (unde este aproape de 0%), urmata de Luxemburg, Malta, Olanda si Slovenia (toate cu 0,1%) si Germania (0,2%).Ziua de 19 noiembrie a fost declarata de ONU Ziua mondiala a toaletei.Citeste si: Cele mai scumpe orase din lume. Ce capitala a urcat 27 de locuri in clasament din cauza sanctiunilor impuse de SUA