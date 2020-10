Gestul incredibil al unui sofer. S-a prezentat la politie si a spus ca a consumat alcool, desi nu a accidentat pe nimeni

"Sambata, 17 octombrie, in jurul orei 11,40, prin apel 112, un sibian, in varsta de 53 de ani, a solicitat la domiciliu prezenta unui echipaj de politie rutiera, afirmand ca a condus un autoturism in timp ce se afla sub influenta alcoolului. Politistii din cadrul Biroului Rutier Sibiu s-au deplasat la locuinta barbatului, insa acesta nu se afla acasa. In schimb, prin Dispeceratul IPJ Sibiu, echipajul a fost directionat spre sediul Biroului Rutier, in fata caruia se afla sibianul in cauza, acesta ajungand aici cu propriul autoturism, pe care l-a condus de pe strada Brazilor pana pe Bulevardul G-ral Vasile Milea", se precizeaza in comunicatul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu.Potrivit IPJ Sibiu, soferul a avut o alcoolemie de 0,94 mg/l alcool pur in aerul expirat."Barbatul emana un miros puternic de alcool, testarea sa alcoolscopica rezultand intr-o concentratie de 0,94 mg/l alcool pur in aerul expirat. Ulterior, sibianul a fost insotit la o unitate medicala unde i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii nivelului alcoolemiei in sange. La nivelul Biroului Rutier Sibiu s-au intocmit actele premergatoare efectuarii de cercetari penale privind savarsirea infractiunii de conducere sub influenta alcoolului", mai precizeaza reprezentanti IPJ Sibiu.