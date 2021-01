Un student din Cluj a murit inainte de examenul online. Parintii au anuntat ca a facut infarct

Tanarul se pregatea sa sustina un examen la Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii in momentul in care s-a petrecut tragedia. Studentul ar fi intrat in apel cu restul colegilor, dar nu a mai raspuns la semnalele profesorului. Dupa scurt timp, parintii au anuntat conducerea facultatii ca baiatul a facut infarct si a murit.Dupa scurt timp parintii au anuntat ca baiatul a facut infarct si ca avea probleme cu inima.Universitatea Babes - Bolyai a transmis regretul fata de aceasta tragedie."Universitatea Babes-Bolyai regreta orice eveniment de acest gen. Suntem o comunitate iar orice pierdere a unui membru din comunitatea noastra reprezinta o tristete pentru noi toti. Transmitem condoleante familiei si prietenilor apropiati", a declarat pentru monitorulcj.ro, Laura Irimies, purtator de cuvant al UBBPrietenii baiatului au transmis mesaje de condoleante in numar mare pe retelele de socializare: "Condoleante. Dumnezeu sa il odihneasca in pace"; "Nu te vom uita!" au fost cateva dintre mesajele lasate de apropiati."Voi ingropa amintirea ta intr-o gradina, iar cand se va face primavara ma voi uita cum invii prin flori. Te voi pastra mereu cu mine!".