Adina Apostol, supraviețuitor Colectiv, la șase ani de la tragedie: "Încă am stări de anxietate, atacuri de panică, depresii și nu pot să dorm" INTERVIU

Adina Apostol este supraviețuitor al incendiului de la Colectiv din 2015. La șase ani de la tragedie încă se confruntă cu anxietate și atacuri de panică și merge constant în Bruxelles pentru a-și face intervențiile necesare probabil toată viața.

Și-a schimbat profesia, lucrează la o asociație neguvernamentală unde oferă sprijin copiilor cu arsuri și cancere și, în timpul liber, lucrează în cabinetul său de estetică, unde ajută tinere cu cicatrici și probleme ale pielii.

"Cred că totul în viața asta se întâmplă cu un scop", a povestit Adina Apostol într-un interviu acordat Ziare.com, în care punctează că, la șase ani de la tragedie, România a rămas la fel.

Ziare.com: Ce ți se pare că s-a schimbat în România de atunci?

Adina Apostol: Nimic. E dezamăgitor. Deja foarte mulți dintre prietenii mei, inclusiv din cei care au fost la Colectiv, au plecat din țară. Din păcate, nu am păstrat legătura așa strâns cu ceilalți supraviețuitori. Poate că s-a întâmplat așa și din cauza pandemiei, care ne-a afectat pe mulți dintre noi, din toate punctele de vedere. Cred că niciunul dintre cei care au fost la Colectiv nu își va reveni vreodată complet. Eu, una, după șase ani, încă am stări de anxietate, încă am atacuri de panică, depresii, nu pot să dorm. Merg la psihiatru și la psiholog, știu că e sindrom post traumatic, accept lucrul acesta și încerc să îl tratez.

A mai avansat procesul în vreun fel?

Nu. Se încearcă schimbarea încadrării juridice a primarului Piedone și lucrurile nu au avansat în vreun fel. Suntem dezamăgiți pentru că așteptăm, de șase ani, să se ajungă la o sentință finală și lucrurile o tot iau de la zero. Nu știu ce se urmărește dar e clar că ceva nu e în regulă.

Mai asigură statul român intervențiile în străinătate pentru supraviețuitorii de la Colectiv?

Da. Eu, de pildă, voi avea nevoie de intervenții pe tot parcursul vieții. Asta pentru că pielea, nemaiavând colagen, se face foarte tare și te deranjează la încheieturi. Oricât te hidratezi, tot ai nevoie de proceduri și de intervenții. Statul decontează în continuare operațiile dar nu e un cadou, ci e rezultatul insistențelor noastre și a faptului că am fost foarte vocali. An de an, după ce a expirat ordonanța dată de guvernul tehnocrat, am mers în audiențe la Ministerul Sănătății pentru a ne cere drepturile.

În cazul tău, cât de dese sunt aceste operații?

Destul de frecvente. Dacă nu ar fi fost pandemia aș fi făcut mai multe proceduri. Am fost de două trei ori pentru intervenții la față în ultimul an și pentru mână de două ori. Spitalul din Bruxelles a fost mult timp spital suport COVID și au amânat intervențiile.

În pandemie, autoritățile române au activat mecanismul de protecție civilă la timp, însă la Colectiv nu. Crezi că erau salvați mai mult dacă se lua o asemenea decizie în 2015?

Cu siguranță da. Acum s-a putut pentru că la putere nu a fost tabăra politică din 2015. Deși, cred sincer că și la ora actuală, dată fiind situația epidemiologică de la noi din țară, s-ar fi putut declanșa acest mecanism de protecție civilă mai devreme decât au făcut-o. Ar mai fi salvat niște oameni. Revenind la întrebare, sunt convinsă că dacă la Colectiv era activat mecanismul mai repede, iar autoritățile române acceptau faptul că nu pot trata atâția pacienți arși în același timp ar fi scăpat mai mulți cu viață.

Ce simți în jurul dății de 30 octombrie? Ce stări te încearcă?

Știu că se apropie acel moment și atunci stările sunt mai intense, deși durerea nu dispare nici în restul zilelor. Spre exemplu, anul trecut pe vremea asta, psihiatrul mi-a dublat doza de medicamente, fără ca eu să îi cer asta. Ulterior, am revenit la tratamentul obișnuit. Mai am momente când nu îmi pot controla respirația sau am deficit de somn. Dar presupun că e ceva normal, care face parte tot din sindromul post traumatic.

Mâine are loc o acțiune de comemorare a victimelor de la Colectiv. Despre ce e vorba?

Vom face un flashmob la 17.30 în fața Curții de Apel, nu e normal ca lucrurile să nu avanseze din punct de vedere juridic. Nu e un protest, suntem afară, toți cu măști, suntem vaccinați, trecuți prin boală. Și apoi vom pleca la Colectiv să depunem candele.

