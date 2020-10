Un tanar de 18 ani a murit intr-un accident rutier in Neamt. Masina s-a rupt in doua

Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, tanarul de 18 ani, din Borlesti, care conducea un autoturism pe DJ 156 A, in localitatea Borlesti, pe un segment de drum in aliniament, ar fi parasit partea carosabila prin partea dreapta a sensului sau de mers, acrosand un podet din beton, dupa care ar fi fost proiectat in gardul unui imobil, scrie Stiri-Neamt.ro In urma impactului, autoturismul s-a rupt in doua segmente, partea din spate fiind proiectata in curtea imobilului, iar partea din fata, inapoi spre partea carosabila.