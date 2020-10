Vaslui: Un tanar a murit dupa ce a cazut in gol de la 15 metri, intr-un siloz de cereale

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui a intervenit pentru salvarea persoanei cu trei autospeciale si echipaje specializate."La sosirea echipajelor de interventie, victima era cazuta in gol aproximativ 15 metri. Peste victima cazuse si un motor, cu o greutate de aproximativ 25 kilograme. Dupa aproximativ o ora, victima in varsta de 24 ani a putut fi scoasa la suprafata. Aceasta prezenta multiple traumatisme la nivelul capului, membrelor superioare, toracelui, bazinului si membrelor inferioare. Echipajul ambulantei de Terapie Intensiva Mobila a inceput manevrele de resuscitare, iar dupa aproximativ 55 minute, medicul a fost nevoit sa declare decesul victimei", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Vaslui, Marius Stanciu.Politistii efectueaza cercetari pentru a stabili in ce imprejurari s-a produs incidentul, in cauza fiind deschis un dosar penal pentru nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca si pentru ucidere din culpa.Reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca au demarat, la randul lor, verificari in acest caz, urmand sa stabileasca daca se impun anumite sanctiuni.