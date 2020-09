L-a lasat balta pana sa ajunga la altar. Un barbat din Gorj si-a dat in judecata fosta logodnica pentru ca l-a parasit inainte de nunta

Cei doi au decis sa se casatoreasca dupa trei ani de relatie, nunta fiind programata in septembrie 2020. Totul era pregatit, restaurantul era inchiriat, formatia de muzica, fotograful, dar si alte prestari de servicii necesare erau achitate. Barbatul i-ar fi dat logodnicei 1.740 de euro si 1.500 de lei, femeia sustinand ca are nevoie de bani pentru tratamentele si controalele medicale ale mamei sale, cu promisiunea ca ii va restitui, potrivit Adevarul.ro Femeia si-a schimbat atitudinea la 190 de grade, in vara anului 2019 spunand ca ea nu se vede mireasa. Ea nu a fost luata in seama, viitorul ei sot crezand ca totul se trage de la emotii. A ajuns sa nici nu mai poarte inelul de logodna, dar el a continuat pregatirile de nunta.In decembrie 2019, tanarul a constatat ca "parata, fara nici un motiv, a schimbat yala de la apartamentul unde locuia cu chirie si unde de altfel ei stateau cand venea de la munca din Belgia si i-a adus la cunostinta ca nu mai doreste sa se casatoreasca si ca rupe logodna".Femeia i-a restituit doar cheia de la masina. Barbatul i-a propus sa imparte cheltuielile pentru organizarea nuntii si i-a cerut atat sumele imprumutate, cat si inelul de logodna.Tanara sustine ca motivul despartitii ar fi ca, la o luna dupa ce au hotarat sa se casatoreasca, tanarul ar fi avut un comportament agresiv si violent fata de ea. Referitor la sumele de bani, a mentionat ca "nu sunt facute cu acordul sau", ca ea se descurca bine din punct de vedere financiar si ca nu avea nevoie de acei bani, ei reprezentand un cadou.