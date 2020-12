VIDEO Un tanar sustine ca a fost jecmanit in statiunea Straja. "Am fost fraierit la telegondola, am fost fraierit si la parcare"

Tanarul a facut un videoclip in care a aratat biletul pe care l-a primit la intrarea in statiune, pe care scria ca parcarea costa 15 lei pe zi, el petrecand trei zile la munte. Cand a plecat, i-au fost ceruti 75 de lei, angajatii sustinand ca parcarea costa 25 de lei pe zi. In plus, spune tanarul, a fost "fraierit" si la telegondola, unde i s-ar fi spus ca accesul este nelimitat in ziua in care a achitat, ca apoi sa afle ca accesul este permis pana la ora 17.00.In urma scandalului, responsabilul cu parcarea autoturismelor a fost demis, potrivit stirile Mondo TV, unde primarul municipiului Lupeni a avut o interventie, in care a explicat ca "o astfel de problema trebuia rezolvata in 10 secunde" si ca, atata timp cat pe bonul primit este specificat un pret, acesta ar trebui respectat. In plus, spune el, pe noul tichet tiparit la iesirea din statiune ar fi aparut un pret mai mare "din cauza unor erori digitale".