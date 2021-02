VIDEO Un tata isi loveste cu bestialitate copilul de numai 7 ani. Politia l-a retinut pe agresor

Agresiunea socanta a avut loc in luna ianuarie, dar a devenit publica acum, dupa ce un filmulet a fost postat in spatiul public. Imaginile sunt greu de privit.In filmare se vede cum barbatul isi apuca copilul de gat, il impinge in pozitie orizontala pe sol, cu fata in sus, dupa care il ridica deasupra solului si il izbeste pur si simplu de podeaua casei. Apoi, pune mana pe un obiect care pare a fi o scandura si il loveste cu sete pe baiat.In tot acest timp, mama copilului este in incapere si priveste intreaga scena de pe un scaun, ba chiar pare sa se amuze in timp ce trage dintr-o tigara, potrivit adevarul.ro Cazul a ajuns in atentia Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Suceava. Asistentii sociali au facut o ancheta si au constatat ca familia are 5 copii: unul de 7 ani, doi gemeni de 10 ani si doi adolescenti de 14 si 15 ani.In final, mama a acceptat sa mearga impreuna cu copiii sai intr-un centru de ingrijire al Directiei de Asistenta Sociala.