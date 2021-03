Concret, pe filmarea surprinsa de un cetatean in zona Feneseasa se poate observa cum un urs ataca un porc mistret, la marginea unui drum.Mistretul nu are nicio sansa in fata ursului, care il ucide. Prezenta ursilor a fost semnalata constant in ultimii ani in aceasta zona a Muntilor Apuseni.Valea Fenesului apartine de orasul Zlatna , aflat la circa 30 de kilometri de Alba Iulia.