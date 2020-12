Un website de imobiliare se implica in lupta impotriva abandonului animalelor

Green Vetcare este un cabinet veterinar social - un concept foarte special, care apartine unor medici devotati, medici care vor sa isi puna toata priceperea in slujba animalelor aflate in situatii disperate. Serviciile lor se concentreaza mai ales pe ajutorarea cainilor si pisicilor fara stapan, in clinica lor din Bucuresti, dar si prin campanii de sterilizare in masa, desfasurate in numeroase orase si sate din Romania.Principala lor activitate se concentreaza in jurul sterilizarilor animalelor cu si fara stapan, prin tehnica key-hole (metoda minim invaziva, cu risc scazut de infectie si cu recuperare rapida), servicii pe care le ofera gratuit, cu ajutorul sponsorilor din strainatate.In Bucuresti, echipa functioneaza intr-un cabinet veterinar din sectorul 3, unde, pe langa sterilizari gratuite, aceasta ofera si alte servicii medicale, precum scheme complete de vaccinare, consultatii si tratamente, totul la preturi sociale.Echipa de la cabinetul veterinar Green Vetcare desfasoara si ample campanii de sterilizare a animalelor prin tara, contribuind astfel la stoparea fenomenului de inmultire necontrolata si abandon a cainilor si pisicilor. Doar in anul 2018, numarul total al sterilizarilor efectuate de catre medicii de aici s-a ridicat la peste 7.500.In Romania, numarul animalelor fara stapan este in continuare unul ridicat, de aceea campaniile de sterilizare in masa reprezinta singura solutie umana si eficienta de control a populatiei de caini si pisici de pe strada. Cabinetul veterinar Green Vetcare vine si in sprijinul persoanelor care nu-si permit costul unei sterilizari, in speranta de a pune capat cauzei principale a abandonului puilor nedoriti.In Romania, o mare parte a oamenilor este tentata sa dea vina pe animale, cand de fapt, ar trebui sa inteleaga cauzele reale ale fenomenului animalelor fara stapan si sa accepte ca responsabilitatea este a fiecaruia dintre noi. Educatia devine astfel extrem de importanta, pentru ca numai prin promovarea modelelor pozitive, de solutii eficiente si umane si de organizatii care isi pun toata priceperea in gasirea lor, putem intrevedea rezolvarea problemei.Cabinetul veterinar Green Vetcare este parte din Fundatia "Visul Luanei", ce se ocupa de salvarea, reabilitarea si eliberarea animalelor salbatice. Infiintata in anul 2015 de catre medicul veterinar Ovidiu Rosu, aceasta a reusit sa se impuna drept un reper, cu o activitate exemplara, fiind singura organizatie de acest fel din sudul Romaniei.Fundatia a fost infiintata in memoria dr. Ana-Lucia (Luanei) Udrescu, care, impreuna cu dr. Irina Corbu-Rudnic, dorea sa infiinteze o clinica dedicata animalelor fara stapan, dar si un sanctuar pentru cele salbatice. Un medic veterinar extrem de dedicat salvarii animalelor, Luana a incetat din viata inainte de inaugurarea proiectului, in urma unui tragic incendiu.Problema animalelor fara stapan din Romania este una acuta, iar organizatiile ce ofera ajutor in solutionarea ei merita sa fie promovate si sustinute. Asadar, agentia de marketing CELSO a decis sa sprijine demersul echipei de la cabinetul veterinar Green Vetcare, printr-o mai mare expunere a cauzei lor in mediul online.Prin intermediul eDezvoltator.ro, platforma ce se ocupa de promovarea ansamblurilor rezidentiale, CELSO doneaza echipei veterinare un website, precum si toate serviciile de SEO (Search Engine Optimization). Acestea au dus la rezultate foarte bune pentru noul website al clinicii, avand 27.000 de vizitatori in primul an.Astfel, misiunea acestor medici, asistenti si voluntari ce alcatuiesc echipa cabinetului veterinar Green Vetcare, ajunge mai usor la oamenii ce detin animale sau le ingrijesc pe cele de pe strada, care ezitau poate sa caute ajutor, din cauza lipsurilor financiare.CELSO a beneficiat de finantarea prin programul de Implicare Sociala al eDezvoltator.ro, program conceput pentru a sustine diverse cauze sociale. Echipa CELSO si-a folosit toata priceperea pentru a construi un website pentru acest cabinet veterinar, ce implica partea de design, implementare, dar si optimizare (prin aplicarea tehnicilor de SEO).Lansat in 2019, www.greenvetcare.ro promoveaza atat activitatea din clinica, precum sterilizarile gratuite si alte servicii la preturi sociale, cat si numeroasele campanii pe care echipa medicala o desfasoara prin tara.Desi are doar un an de la lansare, website-ul facut de CELSO prin eDezvoltator.ro inregistreaza deja rezultate excelente - peste 5.200 de vizitatori pe luna si o pozitie foarte buna in Google. Cabinetul veterinar este specializat pe sterilizari, iar in cautarile efectuate pe motorul de cautare, website-ul este in primele doua pozitii la interogari legate de aceasta procedura chirurgicala.Echipa de la eDezvoltator.ro considera astfel ca si-a indeplinit din plin misiunea, aceea de a face activitatea clinicii foarte vizibila pentru cei care cauta sterilizari pentru caini si pisici. Serviciile continue de optimizare vor intretine si creste aceste rezultate, pe parcursul anilor urmatori.