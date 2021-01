Cerere uriasa pentru vaccinul anti-COVID in Romania. In ce judete mai sunt locuri libere in urmatoarele trei saptamani

Potrivit situatiei raportate la ora 14:00, erau in continuare disponibile programari in judetele Alba, Bihor, Caras-Severin, Covasna, Gorj, Harghita, Iasi, Maramures, Mehedinti si Suceava, conform datelor din Registrul Electronic National de Vaccinari (RENV) si preluate de platforma informatica de programare dezvoltata de STS Datele raportate sunt in dinamica si exista posibilitatea ca, la ora difuzarii comunicatului, situatia sa fie diferita.Avand in vedere calendarul estimat de livrare a dozelor de vaccin, CNCAV a solicitat STS actualizarea platformei de programare pentru a putea permite continuarea programarilor persoanelor din etapele I si II, incepand cu 1 martie, in centrele de vaccinare deja existente.Totodata, in scurt timp, vor fi deschise noi centre de vaccinare la nivelul fiecarui judet, care vor permite programari si pentru date mai apropiate, incepand cu data de 8 februarie.Campania de vaccinare continua conform planificarii, asigurand zilnic rapelul pentru persoanele deja vaccinate cu prima doza, cat si vaccinarea persoanelor nou programate.Calendarul programarilor si suplimentarea numarului de locuri de programare se stabilesc in colaborare cu INSP si cu directiile de sanatate publica.