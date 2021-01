Pericol. Romanii ar putea ramane fara medicamente compensate si gratuite

Asta pentru ca au fost constatate intarzieri in decontarea de catre casele de asigurari de sanatate a facturilor reprezentand contravaloarea medicamentelor eliberate pacientilor prin farmaciile comunitare din intreaga tara."Depasirea termenelor obligatiilor de plata ale Caselor de Asigurari de Sanatate catre farmacii are consecinte asupra intregului lant de distributie a medicamentelor, ca urmare a faptului ca respectivele sume sunt la randul lor obligatii de plata catre furnizorii de medicamente, distribuitori si producatori. Mai mult decat atat, intarzierile la plata datoriilor catre furnizori inseamna pentru farmacii atat aplicarea de penalitati cat si intreruperea livrarilor de medicamente", arata un comunicat al Colegiului Farmacistilor.Cele doua organizatii afirma ca aceasta situatie ar agrava si mai mult problemele deja existente in accesul pacientilor la medicamentele de care au nevoie.