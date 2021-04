In ce orase vor fi folosite unitati mobile de terapie intensiva pentru suplimentarea numarului de paturi. Anuntul lui Raed Arafat

Raed Arafat a scris pe pagina de Facebook ca unitatile mobile de terapie intensiva mobila vor fi folosite in continuare pentru suplimentarea numarului de paturi de terapie intensiva. La Bucuresti functioneaza doua unitati, la institutul Marius Nasta si la Spitalul de Urgenta Sf. Ioan. Din cauza numarului mare de pacienti, au fost adusi medici din alte judete ca sa-i ajute pe colegii lor din Bucuresti."Unitatile mobile de terapie intensiva mobila continua a fi folosite pentru suplimentarea capacitatii paturilor de terapie intensiva suprasolicitate in aceasta perioada. La Bucuresti functioneaza doua astfel de unitati, una inca de anul trecut la institutul Marius Nasta, si a doua operationalizata recent la Spitalul de Urgenta Sf. Ioan. Medicii care le deservesc provin inclusiv din randul medicilor detasati din alte judete ca sa asigure sprijinul colegilor lor din Bucuresti. In urmatoarele zile, va fi operationalizata si cea atasata Spitalului Victor Babes din capitala . O alta unitate a fost trimisa la Iasi urmand a fi operationalizata acolo, iar cea care a deservit Timisoara urmeaza a fi relocata la Piatra Neamt, la solicitarea autoritatilor din judetul respectiv.Multumim celor care au facut acest proiect sa devina realitate! Peste 650 de pacienti au fost deja tratati in aceste unitati si din pacate acest numar continua sa creasca. Totodata, vreau sa subliniez faptul ca suportul logistic ca astfel de unitati sa fie functionale este asigurat de structurile IGSU," a scris pe pagina de Facebook seful DSU.Potrivit statisticilor, peste 650 de pacienti au fost tratati in aceste unitati mobile, iar numarul este in crestere rapida.