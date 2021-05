Uniunea Europeana isi deschide granitele pentru persoanele vaccinate

Decizia vine odata cu scaderea numarului de cazuri pozitive nou inregistrate, majoritatea statelor membre ale UE observand o tendinta saptamanala descendenta. Uniunea Europeana , cel mai probabil, isi va deschide complet granitele pana la inceputul lunii iunie pentru cei care au efectuat schema de vaccinarea completa. Intrucat vaccinarile in masa sunt efectuate in toate statele membre ale UE, Comisia Europeana a decis sa relaxeze masurile de calatorie.Cu toate acestea, daca situatia din tari sau regiuni se deterioreaza brusc, sunt gata sa fie luate din nou masuri stricte.In unele state membre, obligatia de a efectua teste corona inainte si dupa sosire sau izolare este inca in vigoare, dar UE a declarat ca aceste masuri vor fi relaxate treptat pe masura ce vaccinarea progreseaza si conditiile se imbunatatesc in unele tari.Intre timp, Olanda si Franta isi relaxeaza masurile de restrictie legate de coronavirus incepand de miercuri."Astazi, am depasit 200 de milioane de vaccinari in UE. Suntem pe cale sa ne atingem obiectivul: livram suficiente doze pentru a vaccina 70% din populatia adulta a UE pana in iulie. Vaccinarea ne va ajuta sa depasim pandemia", a scris pe Twitter presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen