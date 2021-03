VIDEO Uniunea Europeana propune adeverinta verde de vaccinare. Cand va fi disponibila si ce informatii va cuprinde

Portal pentru descarcarea adeverintelor

Adeverinte pentru toti cetatenii

Ce informatii se gasesc pe adeverinta

Adeverintele vor fi disponibile gratuit, in format digital sau pe suport de hartie, si vor include un cod QR care sa le garanteze securitatea si autenticitatea. Comisia va institui un portal pentru a se asigura ca toate adeverintele pot fi controlate in intreaga UE si va sprijini statele membre in ceea ce priveste punerea in aplicare din punct de vedere tehnic a adeverintelor.Statele membre au in continuare responsabilitatea de a decide ce restrictii in materie de sanatate publica pot fi eliminate pentru calatori, dar vor trebui sa aplice aceste derogari in acelasi mod si calatorilor care detin o adeverinta electronica verde.Comisia va institui un portal pentru a se asigura ca toate adeverintele pot fi controlate in intreaga UE si va sprijini statele membre in ceea ce priveste punerea in aplicare din punct de vedere tehnic a adeverintelor.Statele membre au in continuare responsabilitatea de a decide ce restrictii in materie de sanatate publica pot fi eliminate pentru calatori, dar vor trebui sa aplice aceste derogari in acelasi mod si calatorilor care detin o adeverinta electronica verde."Adeverinta electronica verde ofera o solutie la nivelul UE pentru a garanta faptul ca cetatenii UE beneficiaza de un instrument digital armonizat menit sa sprijine libera circulatie in UE. Acesta este un mesaj pozitiv, care vine in sprijinul redresarii economice. Principalele noastre obiective sunt acelea de a oferi un instrument usor de utilizat, nediscriminatoriu si sigur, care sa respecte pe deplin protectia datelor. Si depunem in continuare eforturi in directia convergentei internationale cu alti parteneri", a declarat vicepresedinta pentru valori si transparenta, Věra Jourova.Elementele-cheie ale regulamentului propus astazi de Comisie sunt urmatoarele:- Adeverinte accesibile si sigure pentru toti cetatenii UE:- Adeverinta electronica verde va acoperi trei tipuri de adeverinte - adeverintele de vaccinare, adeverintele privind testarea pentru SARS-CoV-2 (prin teste RT-PCR sau teste antigenice rapide) si adeverintele pentru persoanele care s-au vindecat de COVID-19.- Adeverintele vor fi eliberate in format digital sau pe suport de hartie. Ambele vor avea un cod QR care va contine informatii esentiale necesare, precum si o semnatura digitala care sa ateste autenticitatea adeverintei.Comisia va institui un portal si va sprijini statele membre sa dezvolte programe informatice pe care autoritatile sa le poata utiliza pentru a verifica toate semnaturile de pe adeverinte in intreaga UE. Datele cu caracter personal ale detinatorilor de adeverinte nu sunt transmise catre portal si nu sunt pastrate de statul membru care efectueaza verificarea.Adeverintele vor fi disponibile gratuit, in limba sau limbile oficiale ale statului membru emitent, precum si in limba engleza."Toti cetatenii - fie ca au fost sau nu vaccinati - ar trebui sa beneficieze de o adeverinta electronica verde atunci cand calatoresc in UE. Pentru a preveni discriminarea persoanelor care nu sunt vaccinate, Comisia propune crearea nu numai a unei adeverinte de vaccinare interoperabile, ci si a unor adeverinte de testare pentru COVID-19 si a unor adeverinte pentru persoanele care s-au vindecat de COVID-19", se arata intr-un comunicat."Acelasi drept pentru calatorii care detin o adeverinta electronica verde - in cazul in care accepta dovada vaccinarii pentru a renunta la anumite restrictii in materie de sanatate publica precum testarea sau carantina, statele membre ar trebui sa accepte, in aceleasi conditii, si adeverintele de vaccinare eliberate in cadrul sistemului de adeverinte electronice verzi. Aceasta obligatie s-ar limita la vaccinurile care au primit o autorizatie de introducere pe piata UE, dar statele membre pot decide sa accepte si alte vaccinuri", noteaza comunicatul de presa.Adeverintele vor include un set limitat de informatii, cum ar fi numele, data nasterii, data eliberarii, informatii relevante cu privire la vaccin/test/vindecare si un identificator unic al adeverintei. Aceste date pot fi verificate numai pentru a confirma si a verifica autenticitatea si valabilitatea adeverintelor.Adeverintele electronice verzi vor fi valabile in toate statele membre ale UE, iar Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia vor putea recurge la ele.