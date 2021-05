Universitatile care pregatesc viitori angajati SRI. Conditiile de admitere au fost facute publice. "Nu, nu o sa primiti arma. Da, o sa va intrebam periodic de note"

ASE, Politehnica si Universitatea din Bucuresti sunt institutiile de invatamant care colaboreaza cu SRI pentru pregatirea unor viitori angajati ai institutiei."Puteti studia la ASE, la Politehnica sau la Universitatea din Bucuresti pentru un loc in SRI. Nu, nu o sa primiti arma.🕵️ Da, o sa va intrebam periodic de note", se arata intr-o postare a SRI pe Facebook La Facultatea de Matematica din cadrul Universitatii din Bucuresti, de exemplu, au fost alocate suplimentar 15 locuri in beneficiul SRI. Durata de scolarizare este de 3 ani, la buget.La Universitatea Politehnica, durata cursurilor pentru un loc alocat SRI este de 4 ani. La ASE cursurile se intind tot pe o durata de 3 ani.Cei care opteaza pentru locurile acordate SRI vor trebui sa completeze o cerere de inscriere prin care vor accepta sa lucreze, dupa terminarea studiilor, ca ofiter in SRI. De asemenea, semnatarii isi asuma si restrangerea unor drepturi si libertati.Inscrierea pentru locurile SRI se face pana pe 4 iunie, iar invatamantul este la zi si studentii nu au si optiunea unor locuri cu taxa, ci doar la buget.Pana la admiterea propriu zisa, viitori studenti si angajati SRI trebuie sa treaca de unele etape eliminatorii, in unitati specializate ale SRI:- interviuri de selectie;- evaluare psihologica preliminara;- evaluare psihologica complexa;- examinare medicala.Candidatii vor sustine aceste probe in unitati specializate ale Serviciului Roman de Informatii si vor putea participa la concursul de admitere pentru locurile solicitate de SRI doar daca promoveaza toate etapele de selectie.De asemenea, pentru a participa la concursul de admitere pe locurile alocate SRI, candidatiitrebuie sa faca dovada ca au obtinut la evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba decirculatie internationala, proba C a examenului de bacalaureat, un nivel egal sau superiornivelului B1.Doritorii vor intra in contact direct cu un reprezentanat HR al SRI."Candidatii interesati se vor inscrie in procesul de selectie prin transmiterea cereriide inscriere (se poate descarca de pe site-urile UPB, UB, ASE) la adresa hr.tehnic@sri.ro (cutitlul, dupa caz, Licenta UPB, UB sau ASE-SRI Nume si prenume) si cu precizarea, in corpul email-ului, a localitatii unde le este mai facila contactarea de catre un reprezentant HR al SRI", mai informeaza institutia.Persoanele care doresc sa participe la concursul de admitere pentru studii universitare de licenta, in beneficiul SRI, trebuie sa indeplineasca, in mod cumulativ, mai multe conditii, printre care:cetatenie romana si domiciliul stabil in Romania; au varsta de pana la 23 ani impliniti in cursul anului 2021; sunt absolventi de liceu, cu diploma de bacalaureat (se pot inscrie si elevii din ultimul an de studii liceale care, la momentul participarii la concursul de admitere, vor face dovada absolvirii cu examen de bacalaureat);au avut, pe perioada studiilor liceale, mediile anuale la purtare minim 8,00 si mediaminima la examenul de bacalaureat 7,00; nu au repetat, in timpul liceului, unul sau mai multi ani de studiu, din motive imputabile; nu au fost condamnati penal printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitivaaccepta, in situatia in care vor fi declarati "admis", interzicerea ori restrangereaexercitarii unor drepturi si libertati cetatenesti prevazute de reglementarile specifice statutului de cadru militar si vor avea disponibilitatea sa lucreze oriune in tara.Studentii militari inmatriculati de Universitatea Bucuresti in beneficiul SRI incheie un contract de scolarizare cu Academia Nationala de Informatii Mihai Viteazul; pe componenta de pregatire militara si un angajament cu Serviciul Roman de Informatii privind perioada de timp pentru care au obligatia de a activa in cadrul Serviciului, respectiv 10 ani de la finalizarea studiilor universitare de licenta.Pentru a putea participa la concursul de admitere pe locurile alocate SRI, candidatii vor trece prin etape eliminatorii de selectie, iar ulterior, daca vor fi acceptato, admiterea se va desfasura conform metodologiei Facultatii pe care au ales-o. Academia Nationala de Informatii este institutia de invatamant pe care o urmeaza cei care vor sa lucreze la SRI.