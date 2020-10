INTERVIU Tata de copil mort in Colectiv, la 5 ani dupa tragedie: "In orice stat normal, Piedone trebuia sa fie de mult la puscarie"

"Pe copilul nostru nu il mai aduce nimeni si nimic inapoi"

"Aveti grija cu cine votati ca sa nu va frigeti"

Alexandru Hogea FOTO

"Da, s-a gresit. Asa, si? Care-i problema?"

Video: Arafat, despre cazul lui Alexandru

"Colectiv a fost o situatie de urgenta?"

"Nu putem trai fara speranta!"

Alexandru, cea de-a 60-a victima a tragediei din 30 octombrie 2015, avea un renume printre colegi, ii spuneau "veselia pe picioare". Familia Hogea este originara din Sinaia, iar Alexandru avea 19 ani si era student la Facultatea de Automatica si Calculatoare din Bucuresti . A murit la Viena, pe 22 noiembrie 2015, unde a ajuns cu mare intarziere din cauza balbelor birocratice, a indolentei si a imposturii din sistemul sanitar romanesc.As vrea sa impart in doua directii cei cinci ani care au trecut. O data sa vorbesc despre mine si despre familia mea, apoi sa vorbesc despre ce s-a schimbat in tara, daca s-a schimbat ceva. Vorbind despre noi, in 22 noiembrie, cand Alexandru a plecat la ingeri, i-am promis acolo, in Viena, doua lucruri: ca o sa incerc pe cat posibil sa aflu care au fost vinovatii si acei vinovati sa fie pedepsiti pentru ca nimeni sa nu mai treaca prin ce trecem noi si prin ce au trecut ei. In al doilea rand, i-am promis ca o sa duc mai departe sufletul lui bland si dorinta lui de a-i ajuta pe ceilalti.Din pacate, prima promisiune nu mi-a iesit deocamdata, au trecut cinci ani, exista un dosar cu o sentinta initiala, a ajuns la Curtea de Apel, nu stim cat va mai dura, speram ca nu foarte mult. In cea de-a doua promisiune, am facut o asociatie. Se numeste chiar asa: "In numele lui Alexandru" in care incercam sa-i ajutam pe cei ce au nevoie, incercam sa dam o mana de ajutor celor care au nevoie. Astazi, 12 octombrie, Alexandru ar fi implinit 24 de ani si ne-am gandit sa-i facem un cadou si am acordat inca o bursa de merit unui elev de la un liceu din Sinaia. Este a doua bursa pe care o facem anul asta. In plus, am avut mai multe proiecte in derulare.Spuneati ca astazi ar fi fost ziua lui Alexandru. Ce faceti in aceasta zi, de cand s-a intamplat tragedia?Am fost si am dat o bursa si m-am simtit mult mai fericit. Facem ceva in numele lui pentru ca el tot timpul a fost asa. Am aflat dupa, mi-au scris colegii, mi-au scris si profesorii si toti oamenii care l-au cunoscut, ne scriau si ne spuneau ca de fiecare data cand se despartea de cineva spunea: "Ai grija de tine, frate!". Se ducea la profesorii care veneau suparati la scoala si incerca sa-i imbarbateze: "Haideti ca va fi bine, haideti sa-i dam bice!". Asta a fost Alexandru si avea un renume printre colegi, ii spuneau "veselia pe picioare".Radea foarte mult, era vesel, era pozitiv si noi incercam sa preluam din sufletul lui, sa ducem mai departe prin ceea ce facem. Asta e bucuria de moment care reuseste sa ne tina pe linia de plutire. In afara de asta mai avem o fata pe nume Teodora, in varsta de 14 ani, care a fost si este sprijinul nostru si de care trebuie sa avem grija si o sa avem. Deci copiii nostri, cumva, ne tin in viata si incercam, pentru ei, sa mergem mai departe. Si toata lupta asta a noastra pentru ei este.Alexandru Hogea FOTOCat de mult va lipseste Alexandru?Enorm!... Imi aduc aminte de orice gest pe care il faceam impreuna, imi aduc aminte de lucruri, nici nu stiu... si parca atunci cand ma sui in masina e langa mine... si imi punea muzica... Imi lipseste foarte mult! In momentul in care venea acasa, se umplea casa de fericire. Venea de unde venea, de la scoala sau din oras, venea si ne pupa si ma pupa si pe mine. Si eu la un moment dat, cu gandirea asta prosteasca, cu orgoliul asta barbatesc, ma gandeam: "Ma, dar noi suntem barbati". Avea 16 ani, el venea si ma pupa. Dupa aia incepea sa rada. Stiti cat de mult imi lipsesc imbratisarile lui? El nu te imbratisa asa, sa zici: "Hai, ca te-am luat in brate", te strangea la piept. Pe noi nu ne ajuta foarte mult sa spunem daca vinovatii vor fi gasiti si vor plati pentru faptele lor. Pe copilul nostru nu il mai aduce nimeni si nimic inapoi.Cum a aparut ideea asociatiei "Impreuna pentru Alexandru" si care sunt proiectele pe care le aveti in derulare?In 2019 am facut o strangere de fonduri si am achizitionat un ventilator pentru sectia de bolnavi de la Spitalul Judetean din Brasov. Acolo, doctorul Dan Grigorescu, seful sectiei de chirurgie plastica si reconstructiva din Brasov, a facut doua paturi pentru mari arsi, asa cum exista in strainatate si un ventilator l-am achizitionat noi si l-am donat spitalului. Asta a fost un prim proiect. In afara de asta, am initiat in 2018 un premiu care se numeste "premiu de excelenta". Baiatul nostru, Alexandru, participa in fiecare an la olimpiade, ajungea pe judet, a mai luat si cateva premii.La ce materii participa la olimpiade?La matematica, la romana, la engleza si, atunci, in fiecare an am dat cate un premiu pentru un elev care a obtinut rezultate deosebite la invatatura. Ultimul, de exemplu, cel pe care l-am dat anul acesta a fost pentru un baiat care a obtinut media 10 la Bacalaureat in Sinaia. In afara de asta, am inceput sa dam si niste burse. Una este pentru un baiat care a fost admis la o facultate de prestigiu din strainate si o sa incercam sa-l ajutam pe toata perioada scolarizarii si astazi am dat-o pe a doua, unui baiat din clasa a X-a despre care toti profesorii au avut numai cuvinte de lauda.Vorbim de primul dosar Colectiv, eu asa ii spun, care a ajuns la Curtea de Apel. Speram ca in primul trimestru al anului viitor sa se ia o decizie finala si speram ca cei vinovati sa plateasca. Asta ne dorim. Au trecut cinci ani si nu s-a schimbat nimic. Piedone a candidat si a castigat postul de primar al Sectorului 5. Ca o ironie, a avut acel slogan de campanie: "Aveti grija cu cine votati ca sa nu va frigeti".In rest, ne intereseaza mult si un al doilea dosar, care face lumina in ceea ce s-a intamplat dupa incendiu, adica ceea ce s-a intamplat in spitalele din Romania, cum au fost tratati copiii nostri si de ce nu au fost lasati sa plece in strainatate, cand trebuiau sa plece de la inceput. Si aici, deocamdata, exista o plangere la Parchet, inca nu s-a finalizat, nu stiu cat mai dureaza sa se finalizeze. In acest dosar sunt vizati incepand cu Ponta, Baniciociu, Arafat, managerii de spitale si toti cei care s-au opus plecarii copiilor nostri in strainatate.In noaptea de 4 noiembrie, noi am avut accept pentru ca Alexandru sa ajunga la Viena si a inceput o presiune imensa pe noi. Alexandru, pana la urma, a ajuns pe 7 seara si cei de la Viena ne-au intrebat de ce a ajuns asa tarziu, avea deja trei infectii nosocomiale in corp si nu s-a mai putut face nimic. Toti ne intrebau de ce a ajuns asa tarziu si noi nu stiam ce sa le raspundem. A fost un circ de la un capat la altul. A venit Banicioiu, ne-a sunat Arafat, un circ mare de tot. Dar nu au vrut sa semneze si pana la urma Alexandru a ajuns pe 7 seara cand noi pe 4 aveam acceptul si ne si spuneau sa ajunga cat mai repede posibil.Cat am stat acolo, la Viena, de pe 7 noiembrie pana pe 22, in fiecare zi vorbeam cu cate alt medic, medicul care avea grija de el. Absolut toti m-au intrebat de ce n-a venit mult mai devreme pentru ca avea sanse mult mai mari.Si a cui a fost vina pana la urma?Pur si simplu trebuia sa semneze un raport medical pe baza caruia se facea formularul de plecare in spitale. Managerul spitalului, Carstoiu era la acea vreme, n-a vrut sa semneze acel raport. L-a cheamat pe Banicioiu, au discutat, Banicioiu intreba cat costa o zi de spitalizare la Viena, tot felul de intrebari de genul acesta. Dupa care l-am rugat pe Arafat sa vina, sa stabileasca daca baiatul o sa poata fi transportat sau nu. A trimis pe cineva, un medic, mana lui dreapta. Medicul acela nici nu a stat de vorba cu noi. A plecat si dupa aceea m-a sunat Arafat sa-mi spuna ca este pericol sa si plece, este pericol sa si ramana, dar oricum in Viena nu o sa mai plece, pentru ca e ceata la Viena.Din momentul acela, am aflat de la spital ca nu o sa mai ajunga la Viena pentru ca o sa ajunga la Bruxelles. Seara, spitalul a primit instiintare de la DSU sa-l pregateasca pe Alexandru sa mearga la Bruxelles pentru ca au fost medicii de acolo si l-au pus pe lista. Atunci am zis, haideti sa asteptam. Pe 6, noaptea, trebuia sa plece. Noi pe 6 seara ne-am dus, l-am mai vazut inca o data si am zis ca, daca tot pleca, ne-am luat si noi bilet de avion sa ajungem. Deci am plecat la 12 noaptea de la spital. Cei de la spital asteptau salvarea sa vina sa-l duca la aeroport. Noi am plecat pe 7 dimineata din aeroportul Otopeni din Bucuresti si, cand am ajuns la Bruxelles, am aflat ca Alexandru de fapt n-a plecat din tara. Nimeni nu stia nimic. Nici macar cei de la spital nu stiau. Nimeni nu-i anuntase nimic.Si pe 7 apare o alta scrisoare, semnata tot de Arafat, sa-l pregateasca ca o sa ajunga la Viena. Si pe 7 a ajuns la Viena. Deci dupa doua zile si jumatate, in care a stat in conditii improprii, in care a luat atatea bacterii. Exista si un clip. A fost o dezbatere in care a fost intrebat exact despre cazul lui Alexandru si el a raspuns: "Da, s-a gresit. Asa, si? Care-i problema?". Problema e ca copilul asta a murit. A ajuns cu doua zile intarziere acolo. Nici nu ne-a deranjat faptul ca noi am plecat la Bruxelles, ei au zis sa ne dea banii. Nici nu ne-a interesat si nici nu ne intereseaza banii. Dar, astea sunt targuielile lor.Referitor la Piedone. De ce credeti ca oamenii l-au votat avand in vedere toata aceasta tragedie?De cinci ani, de cand tot scriu si urlu pe unde apuc pe Facebook si peste tot, observ un lucru. Oamenii spun asa: "Nu mi s-a intamplat mie, asa ca nu exista. Lasa ca nu mi se intampla mie. Si daca mi se intampla mie, eu ma descurc". Nu vor sa creada, nu vor sa iasa din starea lor de confort, nu vor sa asculte ca se poate intampla oricui. Si atunci, cred ca asta e, nu vor sa invete lucrul asta. In orice stat normal, Piedone trebuia sa fie la puscarie, de mult chiar. Chiar nu stiu ce sa spun si nici nu am vrut sa ma gandesc pentru ca din punctul meu de vedere, vina o poarta sistemul de justitie din Romania. Sa nu uitam: dosarul Revolutiei l-au intors inapoi, din nou acum, Mineriadele, Colectiv... deci astea sunt niste dosare care trebuiau finalizate. De ce? Sa invatam din ele, sa invatam din aceste lucruri si sa facem astfel incat aceasta greseala sa nu se mai intample.Si aici, revin la ce s-a intamplat in ultimii cinci ani. In atatia ani, in sistemul de justitie nu s-a schimbat absolut nimic. M-as referi putin si la Ministerul Sanatatii. Au aparut cateva paturi de mari arsi, dar nu exista un centru de mari arsi, dupa cinci ani, in Romania. Un centru de mari arsi in care sa poata fi tratat de la un capat la altul un mare ars in Romania. Nu exista, nicaieri in Romania, posibilitatea de recuperare a unui mare ars, sa avem centre de recuperare, nu exista nici asta. Revenind la Ministerul de Interne, departamentul pentru situatii de urgenta, dupa nume, ce inseamna situatie de urgenta? Colectiv a fost o situatie de urgenta? Si cum s-au descurcat?Ne uitam ca il tin in continuare pe Arafat, care are pe constiinta Apuseni, Siutghiol si Colectiv. Cati oameni trebuie sa mai moara pentru ca cineva sa il judece pe omul asta pentru faptele sale? Nu inteleg. Chiar nu inteleg. Am incercat sa stam de vorba cu el, chiar m-am dus anul trecut cand a fost chemat la Parchet si m-am dus sa stau de vorba cu el, am fost la 2 metri de el. A fugit de mine, facand un pas, a iesit pe alta parte, n-a vrut sa se uite la nimeni, n-a vrut sa se uite la mine. De ce? In cinci ani nu meritam si noi o explicatie?Noi speram sa se schimbe. Eu si sotia mea avem incredere in tinerii politicieni care vin. Avem si un exemplu. Locul de la spitalul din Viena a fost gasit de Vlad Voiculescu , fara sa ne cunoasca. Pur si simplu, atunci la inceput, in noiembrie 2015, el a inceput sa caute impreuna cu Monica Althamer. S-au gandit ca nu o sa fie locuri in Romania pentru tratarea corecta a marilor arsi si au cautat un loc. Au gasit la Viena unul, a sunat la spital si cei de la spital i-au spus ca pacientul care putea pleca in acel moment era Alexandru Hogea, era baiatul nostru.Fiind intubat, el era cel mai bine dintre toti ceilalti. Si asa am ajuns noi sa-i sunam si sa aflam de acel loc. Si in afara de asta, in 2016, cand Vlad (n.r. - Voiculescu) a fost ministrul Sanatatii, au iesit niste ordine, care din pacate au ramas foarte putine pentru ca in 2017 PSD -ul le-a eliminat aproape pe toate. Si da, am speranta ca acesti oameni tineri vor schimba ceva. E, de fapt, ultima speranta a mea si nu numai a mea, cred ca a multora din Romania. Nu putem trai fara speranta!Buna intrebare. Cred ca nu m-am gandit niciodata... Imi doresc sa ajut. Imi doresc sa pot sa ajut. De fapt, stiti ce imi doresc? Ca oamenii sa inteleaga ca noi suntem cei care ne putem hotari viitorul. Noi, cei care suntem oamenii de rand, populatia acestei tari, ei voteaza, ei trebuie sa ii traga de maneca, nu o data la patru ani. Nu! De fiecare data cand cineva greseste, sa existe acea voce a poporului adevarata, pentru ca sunt convins ca toti vor gresi, chiar si cei pe care eu ii consider acum potriviti. Si ei vor gresi.Da, e omenesc, dar sa existam noi, care sa-i tragem de maneca si sa le spunem: "Bai, tu nu faci bine. Tu faci cum iti spunem noi, nu cum vrei tu", in momentul in care ei gresesc. Asta imi doresc. Si de aici, daca lumea intelege ca noi suntem de fapt forta, nu ei,-ei sunt cativa care sunt pusi de noi-, sa existe acel spirit civic. Eu zic ca ne va fi mai bine. Si atunci, Teodora si toti ceilati copii, pot trai peste 5-10 ani intr-o tara normala. Asta e speranta.