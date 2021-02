Cand vor sosi urmatoarele transe de vaccin in tara: pe 12 februarie sosesc dozele AstraZeneca, pe 15 - cele de la Pfizer

"Cu privire la urmatoarele transe de livrare, pentru Pfizer se asteapta urmatoarea transa pe 15 februarie; in februarie asteptam restul de pana la 720.000 de doze, iar in martie - inca peste 1.100.000 de doze suplimentare. Pentru Moderna, in februarie avem 167.000 de doze care includ acea reducere de 20% care va fi recuperata pana la finalul lunii martie", a spus Baciu."In martie primim un suplimentar de 226.000 de doze , probabil in doua transe. Iar cu privire la dozele de la AstraZeneca, pe 12 februarie asteptam urmatoarea transa, aproximativ 92.000 de doze, iar pana la finalul lunii suplimentar pana la 740.000 de doze, iar pana la mijlocul lunii martie alte 370.000 de doze", a completat Andrei Baciu.El a aratat ca la nivel european continua negocierile privind dozele de vaccin si ca, probabil, vor fi semnate contracte cu companiile Novavax si Valneva. Baciu a amintit ca incepand cu 30 ianuarie Comisia Europeana a implementat Mecanismul de monitorizare a exporturilor de vaccin impotriva COVID-19.