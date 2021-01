VIDEO Imagini dramatice cu un urs eliberat dupa 20 de ani de captivitate. Animalul se invarte in cerc dupa doua decenii la Zoo Piatra Neamt

"Cand mergeti la o gradina zoologica care are spatii minuscule pentru animale, sa va aduceti aminte de miscarile Inei! Mintea ei a ramas captiva intr-o cusca imaginara, aceeasi care a tinut-o prizoniera timp de 20 de ani. Aceasta este imaginea traumei care uneori nu se vindeca si nu se uita niciodata!", scrie Asociatia AMP Libearty - Bear Sanctuary, pe Facebook In videoclipul publicat, ursul se plimba in cerc, fara sa iasa dintr-un spatiu limitat, desi este in libertate.Puteti vedea AICI imaginile.