Urs filmat in centrul orasului Busteni. Cum au reactionat trecatorii la vederea acestuia VIDEO

De altfel, in statiunile prahovene Sinaia si Busteni, imaginile cu ursi care coboara in cautare de hrana sunt tot mai des intalnite.Totodata, sunt probleme si in Harghita, jandarmii harghiteni au intervenit de cinci ori, la sfarsitul saptamanii, pentru indepartarea unor ursi din orasele Baile Tusnad si Toplita, prezenta animalelor fiind semnalata la numarul de urgenta 112.Potrivit Biroului de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita, primele doua apeluri au fost facute sambata si anuntau prezenta a cate unui urs, pe o strada din municipiul Toplita si la Monumentul Toplita-Secu."Daca in primul caz patrula de ordine publica, formata din jandarm si politist a trebuit sa intervina pentru indepartarea ursului, in cel de-al doilea caz, jandarmii din cadrul Detasamentului 5 Jandarmi Toplita nu au mai gasit ursul la locul indicat si nici in imediata apropiere", precizeaza sursa citata.De asemenea, duminica au fost primite doua apeluri, ambele din localitatea Baile Tusnad, ursii fiind indepartati in zona impadurita."Primul apel a fost primit la ora 21,00, un barbat semnalandu-ne prezenta unui urs pe Aleea Sfanta Ana, din Baile Tusnad. Patrula de jandarmerie din cadrul Postului de Jandarmi Montan Baile Tusnad a trecut la indepartarea acestuia in padure. Al doilea apel a fost facut la ora 21,43, un alt barbat semnaland prezenta a doi ursi pe strada Garii. Patrula din cadrul Detasamentului 1 Jandarmi Mobil a gasit ursii acolo unde le fusese semnalata prezenta si a trecut la indepartarea animalelor salbatice inspre zona impadurita", se mai arata in informarea IJJ Harghita.Ultimul apel a fost primit tot din partea unui barbat, luni dimineata, si semnala prezenta unui urs pe peronul garii CFR din Baile Tusnad. La fata locului au intervenit jandarmii din cadrul Detasamentului 1 Jandarmi Mobil, ursul fiind indepartat inspre padure.In toate cazurile, patrulele au mai ramas in zona pentru o perioada, pentru a se asigura ca pericolul nu mai este iminent si au fost anuntate autoritatile cu atributii in acest domeniu.De asemenea, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a transmis mesaje RO-ALERT, prin care locuitorii din zonele respective au fost avertizati de existenta pericolului.Jandarmii le reamintesc oamenilor ca este recomandat ca, de fiecare data cand sunt martori ai unor astfel de situatii, sa sune la 112, sa nu incerce sa intervina, sa nu hraneasca animalele salbatice, sa aiba grija unde depoziteaza resturile menajere si sa nu se apropie de ursi pentru a-i filma sau fotografia.